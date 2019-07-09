Vedat Muriç karşılığında verilen 4 futbolcu belli oldu Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Vedat Muriç karşılığında 3 buçuk milyon euronun yanı sıra vereceği 4 futbolcu belli oldu.

Fenerbahçe'nin Vedat Muriç'in transferi karşılığında Çaykur Rizespor'a verecegi bonservis bedeli veKaradeniz ekbine göndereceği oyuncular netleşti. TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, Vedat Muriç için Rizespor'a 3,5 milyon euro bonservis ödeyecek. Öte yandan sarı lacivertli ekip Rizespor'a 4 futbolcu verecek. İşte o isimler.. - Burak Albayrak (Bonservisiyle) - Tarık Çetin (Bonservisiyle) - Mahsun Çapkan (Bonservisiyle) - Oguz Kağan Güçtekin (Kiralık)

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