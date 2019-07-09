0553 313 94 23

Vedat Muriç karşılığında verilen 4 futbolcu belli oldu

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Vedat Muriç karşılığında 3 buçuk milyon euronun yanı sıra vereceği 4 futbolcu belli oldu.

09 Temmuz 2019 Salı 12:02
Vedat Muriç karşılığında verilen 4 futbolcu belli oldu

Fenerbahçe'nin Vedat Muriç'in transferi karşılığında Çaykur Rizespor'a verecegi bonservis bedeli veKaradeniz ekbine göndereceği oyuncular netleşti. 

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, Vedat Muriç için Rizespor'a 3,5 milyon euro bonservis ödeyecek.

Öte yandan sarı lacivertli ekip Rizespor'a 4 futbolcu verecek. İşte o isimler..

- Burak Albayrak (Bonservisiyle)

- Tarık Çetin (Bonservisiyle)

- Mahsun Çapkan (Bonservisiyle)

- Oguz Kağan Güçtekin (Kiralık)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 12:02
  1. Çaykur Rizespor
  2. Fenerbahçe
  3. Vedat Muriç
  4. Oguz Kağan Güçtekin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alıyor! Peki Öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?
    1. Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji..
    2. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    3. "Dijital Merkez Bankası Parası"..
    4. Trabzonspor muhabirleri kahvaltıda..
    5. Mardinli fotoğrafçıya anlamlı ödül
    6. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci..
    7. Döviz kurları
    8. Vedat Muriç karşılığında verilen 4..
    9. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci..
    10. Rektör Prof. Dr. Zeybek’ten Rektör..
    11. Siirtli öğrenciler Elmalı’da tarım..
    12. Petlas, dijital dönüşümle verimlilik..
    13. ABD, Meksika ve Çin’den inşaat çeliği..
    14. Manisa’da FETÖ operasyonu: 31 gözaltı
    15. Üniversitelerde Ulusal Restorasyon..
    16. TAV uçak özel güvenlik hizmetini..
    17. Karaman’da Larende Altgeçidi..
    18. Arnavutluk ve Kosova, Balkan..
    19. Kayseri'deki tarihi Vezir Hanı'nda..
    20. Kırıkkale'de tornavidalı hırsız..
    21. Dünya Eskrim Şampiyonası
    22. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde..
    23. İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı
    24. İki bina arasında mahsur kalan kedi..
    25. Nevşehir-Kayseri yolunda otomobil..
    26. Çatı katı yangını korkuttu
    27. PKK'nın alçak planı engellendi
    28. FETÖ "ablası" ile eşine hapis cezası
    29. Başkan Şahin, Osmangazi’yi Anma..
    30. Sakarya’daki ev yangınında itfaiye eri..
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!