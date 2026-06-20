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Spor Vedat Muric, Fenerbahçe'de mesaiye başladı
Spor

Vedat Muric, Fenerbahçe'de mesaiye başladı

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Vedat Muric, Fenerbahçe'de mesaiye başladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muric, Can Bartu Tesisleri'nde bireysel çalışmalara başladı.

Fenerbahçe Kulübünün 3 yıllığına kadrosuna kattığı Kosovalı eski golcüsü Vedat Muric, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

 

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Vedat'ın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde bireysel çalışmalarına başladığı bildirildi.

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