Ve yılın transferi Uğurcan Çakır! Süper Lig devi işi resmen bitirdi

Milli kaleci Uğurcan Çakır, Trabzonspor kariyeri noktalanıyor. Galatasaray, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a ilgisini iletti. Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak isteyen Galatasaray, transferi bitirmek istiyor. İşte detaylar...

Uğurcan Çakır sezonun sona ermesiyle birlikte Trabzonspor'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Galatasaray yönetimi hızlı davranarak milli kaleci Uğurcan Çakır'ı renklerine bağlamak istiyor. Akşam'a göre;

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de yıllar sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor'da başarının en büyük pay sahiplerinden biri de kaleci Uğurcan Çakır olmuştu. Milli file bekçisi başarılı performansıyla büyük beğeni toplarken, şu anda ise kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.

Galatasaray, transfer çalışmaları başlarken kale bölgesi için net bir transfer yapmak istiyor. Fernando Muslera'nın yaşlanması ve olası ayrılığı sonrası Aslan, gözünü Uğurcan Çakır'a çevirdi! Trabzonspor'da gösterdiği performansla Avrupa'nın da dikkatini çeken Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katıp kaleyi güvenilir bir isme emanet etmek istiyor.

Trabzonspor yönetimi Uğurcan Çakır için 15 milyon euro bonservis belirledi. Başarılı kaleci için 15 milyon euro altında gelen teklifler reddedilecek.

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Bu sezon Trabzonspor formasıyla 31 resmi maça çıkan Uğurcan Çakır, kalesinde 48 gol görürken 12 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.