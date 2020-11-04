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Spor Ve Trabzonspor anlaştı!
Spor

Ve Trabzonspor anlaştı!

Eddie Newton ile yollarını ayıran ve yeni teknik adam arayışlarına hız kesmeden devam eden Trabzonspor, son olarak Beşiktaş'ta görev alan Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına vardı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 23:30:00 -
Ve Trabzonspor anlaştı!

Süper Lig'de sezona Eddie Newton ile başlayan Trabzonspor, alınan kötü sonuçların ardından İngiliz teknik adam ile 7. hafta oynanan Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası yollarını ayırmıştı.

Yeni teknik adam arayışlarına hız kesmeden başlayan Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, kararını verdi. Antalyaspor ile geçtiğimiz hafta yollarını ayıran Tamer Tuna ve son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Abdullah Avcı ile ilgilenen Bordo Mavili ekip, tercihini Avcı'dan yana kullandı.

Trabzonspor, ismi Antalyaspor'la da anılan Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına vardı. 57 yaşındaki teknik adamın ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından resmen Trabzonspor'un yeni teknik direktörü olacağı ifade edildi.İKİ SENEDE 4. TEKNİK DİREKTÖR8 Nisan 2018'de başkanlık koltuğuna oturan Ahmet Ağaoğlu; Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir ve Eddie Newton'un ardından takımı Abdullah Avcı'ya emanet edecek.

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