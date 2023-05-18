Ve Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu! Sahne artık İstanbul'un...

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabaka, büyük bir heyecana sahne oldu. 90 dakikası nefes kesen karşılaşmada kazanan taraf 4-0'lık skorla Manchester City oldu. İlk maçtan 1-1'lik skorun çıkmasıyla birlikte rakibini toplamda 4-1'le geçen İngiliz temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.



Manchester City ile Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında kozlarını paylaştı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve heyecan fırtınasının yaşandığı müsabakada kazanan taraf Manchester City oldu.

Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Manchester City'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 23 ve 37. dakikalarda Bernardo Silva, 76. dakikada kendi kalesine Eder Militao ve 90+1. dakikada Julian Alvarez kaydetti.

İlk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan İngiliz temsilcisi, bu galibiyetle birlikte toplam skoru 5-1'e getirdi ve Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.

Manchester City, İstanbul'da oynanacak olan finalde İtalyan ekibi Inter ile karşı karşıya gelecek. Mücadele; 10 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

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Öte yandan Şampiyonlar Ligi finali, Türk derbisine de sahne olacak. Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Manchester City formasını terleten Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, finalde kozlarını paylaşacak.