Ve Nwakaeme transferi artık kesinleşti!

Anthony Nwakaeme'de transfer düğümü çözüldü. Beşiktaş'ın 1,5 yıllık teklif sunduğu başarılı futbolcunun akıbeti belli oldu. Anthony Nwakaeme sezonu Al-Fayha'da tamamlayacak.

Anthony Nwakaeme'nin yeniden Süper Lig'e döneceği haberleri uzun süredir basında yer alıyordu. Beşiktaş'ın kıskacında olan başarılı futbolcu geleceğiyle ilgili kararını verdi. Beşiktaşlıların transferini beklediği Anthony Nwakaeme sezonu Al-Fayha'da tamamlama kararı aldı.

Trabzonspor'dan olaylı bir şekilde ayrılan Anthony Nwakaeme, Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu. Burada aradığını bulamayan tecrübeli futbolcunun Türkiye'den ayrıldığı için pişman olduğu ve yeniden Süper Lig'de top koşturmak istediği öne sürülmüştü.

Akşam'a göre; ilerleyen süreçte Anthony Nwakaeme için Beşiktaş devreye girdi. Siyah-Beyazlılar, başarılı oyuncuya 1,5 yıllık sözleşme teklif etti. Buna karşın Anthony Nwakaeme'yi bırakmak istemeyen Al-Fayha, deneyimli ismi ikna etti.

Yaşanan bu gelişme sonrası Anthony Nwakaeme sezonu Suudi Arabistan'da tamamlama kararı aldı. Bu arada Anthony Nwakaeme'nin ligdeki son 5 maçta forvet pozisyonunda forma giymesi dikkat çekti. 33 yaşındaki futbolcu ligde çıktığı 9 maçta 6 gol, 2 asistlik katkı verdi.