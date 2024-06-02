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Spor Ve Mourinho İstanbul'da!
Spor

Ve Mourinho İstanbul'da!

Yeniakit Publisher
2024-06-02 14:47:00 - 2024-06-02 14:51:30
Ve Mourinho İstanbul'da!

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü, dünyaca ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho İstanbul’a iniş yaptı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a geldi.Sarı-lacivertlilerin 2 yıllık anlama sağladığı tecrübeli teknik adamın uçağı saat 14.00 civarında iniş yaptı.

Dün Şampiyonlar Ligi finalinde oynanan Real Madrid-Borussia Dortmund maçını Londra'da Wembley'de izledi.

Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Mario Branco ile buluşan 61 yaşındaki teknik adam, Londra'da sözleşmeyi imzalamıştı.

Fenerbahçe, Jose Mourinho için Ülker Stadı'nda imza töreni düzenleyecek.


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Tören, saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe, stadyum kapılarının saat 17.00'de açılacağını duyurdu.

Fenerbahçe taraftarı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti.

Taraftarlar, Jose Mourinho'yu karşılayacak.

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