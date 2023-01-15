Ve İtalyanlar Hakan Çalhanoğlu transferini duyurdu!

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu için kariyerinin dönüm noktası gelmiş gibi gözüküyor. 5.5 sezondur yer aldığı İtalya'dan İngiltere'ye gitmeye hazırlanan Hakan Çalhanoğlu için kulübü 30 milyon eurokluk bir bonservis ücreti belirledi.

İtalya Serie A devi Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, istikrarlı görüntüsüyle büyük beğeni kazanıyor. Teknik direktör Simone Inzaghi'nin sürekli olarak ilk 11'de forma şansı verdiği Milli futbolcu, hem oyun gücü hem de skor yükü anlamında takımını sırtlamaya devam ediyor. Sezon sonunda Inter ile sözleşmesinin son senesine girecek olan Hakan Çalhanoğlu için İtalyan basınında gündeme bomba gibi düşecek bir haber yer aldı.

Akşam'a göre; 2017 yılında Leverkusen'den Milan'a 23.3 milyon euro bonservisle transfer olan Hakan Çalhanoğlu, 2021 yazında sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte bonservissiz olarak ezeli rakip Inter'in yolunu tutmuştu. Buradaki ilk sezonunda 8 gol 13 asistlik bir katkı vererek kalitesini ispat eden Milli futbolcu, hem taraftarların hem de hocasının gözüne girmeyi başardı. Bu sezon kaldığı yerden devam eden 28 yaşındaki başarılı orta saha, hocası Inzaghi tarafından sürekli olarak ilk 11'de oynatılıyor. Sözleşmesinin bitmesine 1.5 sezon kalan Hakan için harekete geçen İtalyan ekibinin ise 2 plan üzerinde durduğu aktarıldı.

İtalyan basınının iddiasına göre; Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini en az 1 sene daha uzatmayı düşünüyor. 1994 doğumlu oyuncunun devam etmesini isteyen teknik direktör Inzaghi, başarılı isimle yolları ayırmayı istemiyor. Ancak Inter yönetiminin bedelsiz olarak renklerine kattığı Hakan için özel bir planı var. İngiltere Premier Lig'den sürekli olarak teklif alan Milli oyuncuyu yaz transfer sezonunda elden çıkarmayı düşünen Inter yönetimi, 30 milyon euroluk bir bonservis bedeli teklif edilmesi halinde Hakan Çalhanoğlu'na veda edecek. Her ne kadar başarılı grafiğiyle alkış alsa da, maddi olarak sıkıntılı süreçten geçen İtalyan ekibi iyi bir teklif alırsa Milli oyuncuyla vedalaşacak.

Inter, Hakan Çalhanoğlu ile yollarını ayırması halinde gözünü Real Madrid'in İspanyol yıldızı Dani Ceballos'a dikmiş durumda. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 26 yaşındaki başarılı orta saha, Real Madrid'de forma şansı bulamıyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından gözden çıkarılan oyuncunun sözleşme uzatma ihtimali pek mümkün gözükmezken, Inter'in olası teklifi karşısında olumlu yanıt vereceği düşünülüyor. Şu anda güncel piyasa değeri 9 milyon euroya kadar düşen Ceballos, 2019 yazında 45 milyon eurolara kadar çıkmış ve birçok teknik adamın rüyalarını süslemişti.