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Eğitim Ve beklenen açıklama... MEB'ten tatil kararı!
Eğitim

Ve beklenen açıklama... MEB'ten tatil kararı!

Yeniakit Publisher
2024-03-28 15:23:00 -
Ve beklenen açıklama... MEB'ten tatil kararı!

Milli Eğitim Bakanlığı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimleri dolayısıyla okulların 1 Nisan Pazartesi günü tatil edildiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen yazıda, "Eğitim kurumları, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde asıl işlevlerinden farklı olarak seçmenlerin oy kullanmalarına imkan verecek şekilde hazırlanmaktadır.

Seçimlerin özelliği nedeniyle oyların sayım işlemi akşam geç saatlerde bitmekte, bu durum da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir.

Bu nedenle Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretime hazır hale getirilmeleri bakımından 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tatil edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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