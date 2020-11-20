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Dünya Ve Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altındaki bölgeye girdi!
Dünya

Ve Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altındaki bölgeye girdi!

Ermenistan'ın hezimeti sonrası Azerbaycan ordusu, 27 senedir işgal altında olan Ağdam'a bu sabah itibariyle giriş yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 08:08:00 - 2020-11-20 08:36:07
Ve Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altındaki bölgeye girdi!

Ermenistan 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini hedef alarak çatışmaları başlatan taraf oldu. Kendisini savunmaya geçen Azerbaycan ordusu Ermenilere sahada ağır bir yenilgi yaşatırken, Erivan yönetimi istediği tüm ateşkesleri ihlal ederek sivilleri katletmeye devam etti.

Bu durum karşısında Ermenilere cephede karşılık veren Azerbaycan yaklaşık olarak 250 yerleşim yerini işgalden kurtardı. Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa'nın da işgalden kurtarılmasıyla birlikte savaşı kaybeden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ve Rusya liderleriyle anlaşarak bu yenilgiyi kabul etti.

Anlaşma kapsamında Ağdam'dan çıkan Ermenistan askerleri bölgeye Azerbaycan'a bıraktı. Bu kapsamda Azerbaycan 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi.

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