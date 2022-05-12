Vay uyanıklar vay! Ali Koç ve İmamoğlu’nun foyası ifşa oldu

Sözcü yazarı Aytunç Erkin bugünkü yazısında son dönemlerde sert açıklamalarla birbirlerini hedef alan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir araya geldiğini yazdı. Ortaya çıkan bilgiler, "Danışıklı dövüş mü oldu?" sorularını akıllara getirdi.

Erkin, “Koç-İmamoğlu buluştu, tartışma sona erdi” başlıklı yazısında, her iki başkanın da Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik’in ofisinde buluştuklarını belirtti.

Aytunç Erkin’in yazısında ilgili kısım şöyle:

"Şimdi geliyoruz kulislerdeki iddiaya:

7 Mayıs'ta yaşananların ardından telefon trafiğinin gerçekleştiği belirtildi.

8 Mayıs Pazar günü de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Başkan Vekili, iş insanı Erol Bilecik'in ofisinde bir araya geldi.

Görüşmede, İmamoğlu'nun Dündar'ı ziyaretinden 7 Mayıs'a kadar geçen sürede yaşananların masaya yatırıldığı ifade edildi.

Kravat, kitap, forma ve sert sözlerin ağırlığının da gündeme geldiğini tahmin etmek zor değil!

Fenerbahçe ve İBB kaynakları, kendilerinin açıklama yapmalarından çok, iki başkanın açıklama yapmasının doğru olduğunu savundukları için detaya girmek istemiyorum.

Bir özür oldu mu ya da hassasiyetler konusunda neler söylendi bunu da yakın zamanda öğreneceğimizi düşünüyorum.

Sonuçta… Sert açıklamalardan bir gün sonra yapılan görüşmeyle “buzların çözüldüğü” kanısındayım.”