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Gündem Vay şerefsiz vay! Bunlara nefes aldırmamak lazım
Gündem

Vay şerefsiz vay! Bunlara nefes aldırmamak lazım

Nevşehir'in Kapucubaşı Mahallesi'nde yasaklı ırk köpeğiyle gezerken etrafına hakaretler savuran şahıs, gömleğini çıkardı. Gelen polis ekiplerinin üzerine ise bıçakla yürüyen saldırgan, gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 13:05:00 -
Vay şerefsiz vay! Bunlara nefes aldırmamak lazım

Nevşehir'in Kapucubaşı Mahallesi'nde yarı çıplak şekilde gezen Mustafa Y., akılalmaz hareketlerde bulundu. Ağzında ağızlık bulunmayan yasaklı ırk pitbull cinsi köpekle mahalleye gelen Mustafa Y., üzerindeki gömleği çıkararak çevredekilere küfürler etmeye başladı.

Polislere bıçak çekti

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplere bıçak çeken Mustafa Y., bölgeden ayrılmak istedi.

Mustafa Y. uyarılara karşın elindeki bıçağı bırakmayıp, polislerin üzerine doğru yürüdü. Polis ekipleri bu sırada yere ateş etti.

 

Polisler, bir anlık dalgınlığından yararlandıkları Mustafa Y.’yi etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Köpek ise hayvan barınağına götürüldü.

 

 

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