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Medya Vay sahtekârlar vay! Yalanın Sözcü'sü fena enselendi
Medya

Vay sahtekârlar vay! Yalanın Sözcü'sü fena enselendi

"Türkiye'nin iki yüzü" başlığı ile haber yapan Sözcü'nün, "Bir kuş sütü eksik" denilerek verdiği fotoğraftan CHP'li isimleri kasıtlı olarak kestiği, kadrajda sadece AK Partili isimleri bıraktığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-10-13 15:27:00 - 2022-10-13 15:59:34
Vay sahtekârlar vay! Yalanın Sözcü'sü fena enselendi

Sözcü'nün manşetten verdiği haberde Adana'da geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen 6. Uluslararası Lezzet Festivali'nin gala yemeğinden fotoğraf karesi kullanıldı. Ancak fotoğraftan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve diğer CHP'li isimler kesilerek, sadece Adana Valisi Süleyman Elban ile AK Partili 4 Adana milletvekilinin fotoğraflarına yer verildi.

Gazete manşetinde AK Partili milletvekillerinin bulunduğu fotoğrafın üzerine "Bir yanda şatafatlı, bir kuş sütü eksik" yazarken, diğer yanda mevsimlik tarım işçisi ailenin yer sofrasındaki fotoğrafını "11 kişinin çorbaya talim ettiği sofralar" yazarak algı oluşturmaya çalıştı.

Sofrada bulunan milletvekilleri olaya tepki gösterirken, gazetenin dezenformasyon haberine CHP'li belediye başkanı Zeydan Karalar bile tepki gösterdi. Karalar, kasıtlı yapılan bu kurgudan dolayı gazeteyi aradığını ve yapılanın yanlış olduğunu söylediğini aktararak, "Bir de üstelik fotoğraftan bizi çıkartmışlar, Valimiz ve AK Parti milletvekillerin resimlerini koymuşlar. Yakışır ve doğru bir şey değildi" dedi.

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