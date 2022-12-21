Vay Meral Akşener vay! O ismi çiğ çiğ yedi

Altılı masadaki ortak adayın belirlenmesi aşamasında Meral Akşener’in Ekrem İmamoğlu için ısrar edeceği konusunda kuşku bulunmadığını, ancak Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu teklifi kesinlikle kabul etmeyeceğini belirten Tamer Korkmaz, "Meral Akşener’in…İmamoğlu’nu sevinçle kucaklarken… Her ne kadar kalpten gelen bir samimi davranış gösterse de… Aslında, son tahlilde “onu da yemesine yol açtığı” anlaşılacaktır!" dedi.

Korkmaz, Yeni Şafak'taki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Mister İmamson hakkındaki mahkeme kararına Almanya’da “yakalanan!” Herr Kılıçdarson…

“Saraçhane’de Akşener’in de katıldığı buluşmayı sosyal medyadan öğrendiğini” söyledi!

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Buna “çok bozulduğu” aşikârdır.

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Meral Hanım, daha mahkeme kararı belli olmadan Ankara’dan İstanbul’a doğru otomobille yola çıkmıştı.

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Saraçhane’deki o atkılı buluşmanın ve “çak bir beşlik” eşliğindeki neşeli, sevinçli kucaklaşmanın…

“Akşener’in kendisini peynir ekmekle yemesi” anlamına geldiğini çok iyi biliyor, Bay Kemal!

Neredeyse iki lafının birinde İmamson için “İstanbul” vurgusu yapan Kılıçdarson…

Bir bakıma “Gel bakalım Ekrem!” diyen Meral Hanım’a karşı…

İmamoğlu’nun adaylığı bahsinde İP’in genel başkanına ısrarla ve dahi ihtimamla direnecektir!

Bu tavrında, parti yönetimi ve teşkilatı ezici bir ekseriyetle arkasındadır.

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Nitekim…

“İmamoğlu’nun mahkemenin kararıyla aday olma olasılığını yükselttiğine” dair yorumlara…

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak “Adayımızı senaryolar değil, masa belirleyecek” demek suretiyle karşı çıktı.

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“Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu görevine devam edecektir!” diyerek noktayı koydu.

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Ezcümle…

-Saraçhane akşamındaki siyasi rüzgârın yerinde yeller esiyor!

BEKLENEN RESTLEŞME

Altılı Ganyan masasındaki ortak adayın belirlenmesi aşamasında…

Akşener’in Ekrem İmamoğlu için ısrar edeceğine kuşku yoktur.

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Kılıçdaroğlu’nun ise bu teklifi kesinlikle kabul etmeyeceği bellidir.

Dahası…

Kendisinin ortak aday gösterilmesinde kararlı ve ısrarlı olacaktır!

O vakit…

Altılı Masa’dan, muhalefet partilerinin liderleri ile İmamoğlu ve Yavaş’ın –her biri için– Ortak Aday’lık şansı kalmayacaktır!

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Meral Akşener’in…

İmamoğlu’nu sevinçle kucaklarken…

Her ne kadar kalpten gelen bir samimi davranış gösterse de…

Aslında, son tahlilde “onu da yemesine yol açtığı” anlaşılacaktır!"