Vay Elon Musk vay! Hiç kimse böyle bir şey beklemiyordu

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk’ın son ifşaatının, ABD'nin sistematik sansürcülüğünü cümle âleme ilan ettiğini, Twitter’ın “Amerikan istihbaratının ve Pentagon’un oyuncağı” haline geldiğinin ortaya çıktığını belirten Tamer Korkmaz, " 'Made in USA' sansürcülüğün ne denli yaygın ve dahi sistematik olduğu görülüyor" ifadelerini kullandı.

Korkmaz, Yeni Şafak'taki yazısında şunları kaydetti:

"Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk’ın ifşaatı, Sam Amca’nın sistematik sansürcülüğünü cümle âleme ilan etti.

Twitter’ın “Amerikan istihbaratının ve Pentagon’un oyuncağı” haline geldiği ortaya çıktı.

BREAKING NEWS

Twitter dosyalarında son dakika ifşaatı da şu:

-Pentagon ve FBI’dan sonra CIA’in de işin içinde olduğu deşifre edildi.

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Elon Musk’dan evvel, FBI’ın Twitter’a sansür için baskı yaptığı görüşmelerde CIA de devreye girmiş!

PSİKOLOJİK HARP ALETİ

“Sosyal medyanın sınırsız bir özgürlük alanı” olduğu hikâyesi anlatıldı, sürekli…

İşbu kuyruklu yalan, biteviye kitlelere yedirildi!

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Oysa…

Haydut Devlet ABD, Twitter’ı Psikolojik Harp enstrümanı olarak kullandı.

SARI KOVBOY’A SANSÜR

Twitter’ın mendeburluğu, evvela Donald Trump’a uygulanan sansürle sergilenmişti.

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Birleşik Amerika’nın şu dillere destan özgürlükçülüğü, bir palavradan ibaretti.

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Twitter’ın sahibi olmasının ardından…

Musk, Trump’ın yasağını kaldırdı!

FBI’DAN SANSÜR RÜŞVETİ

Turpun büyüğü heybedeydi.

Elon Musk’ın Twitter için yaptırdığı soruşturma…

Sam Amca’nın sansürcülük hesabında “ne var, ne yoksa” ortalığa döktü!

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Haydut Devlet ABD’nin iç istihbarat ve güvenlik gücü olan FBI’ın…

Kritik bilgileri artı görüntüleri sansür etmek için…

Twitter’a milyonlarca dolar rüşvet ödediği gün ışığına çıktı!

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Nedir?

Sadece 2019-2021 döneminde 3,4 milyon dolar!

ÂLEMCİ HUNTER BIDEN

FBI, Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın “her türlü âlem yaptığı” görüntülere “kuş kondurmuş” yani Twitter’ı sansürlemişti!

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Kabahati, suçu Rusların üzerine attılar.

-Bir nevi El Klasiko!

TERÖRE DE KUŞ KONDURDULAR

Musk’ın ifşa ettiği Twitter dosyalarında ikinci perde Pentagon ile (ABD Savunma Bakanlığı) açıldı.

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Pentagon’un talebiyle, YPG-PKK terör örgütüne ait hesaplar da dâhil olmak üzere propaganda amaçlı trol hesaplara koruma sağlanıyordu!

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Terörün Hamisi olan Amerikan Merkez Komutanlığı’nın (CENTCOM) talebiyle…

Ortadoğu ülkelerindeki Psikolojik Harp operasyonlarına kol kanat germişti, bildik Twitter Kuşu!

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Hesaplar “bot” listesinden çıkarılarak Beyaz Liste’ye alındı…

Hatta bazı hesaplara “mavi tik” işareti verildi!

TWITTER DİZİSİ

Elon Musk, kendisinden önceki Twitter döneminin ifşaatını, gazeteci Matt Taibbi üzerinden yapıyor.

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Twitter dosyalarının her biri, Amerikan devletinin kirli çamaşırlarını adeta “hallaç pamuğu” gibi atıyor.

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Adeta “Dizi Film” gibi!

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Her yeni bölümde…

“Made in USA” sansürcülüğün ne denli yaygın ve dahi sistematik olduğu görülüyor.

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Hangi Amerika, bu?

Özgürlük, insan hakları, demokrasi vs. denildiğinde…

“Mangalda kül bırakmayan” Birleşik Haydutlar Devleti ABD!"