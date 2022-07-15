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Dünya Vay dangalak Biden vay! Yaşlı bunağa bakın
Dünya

Vay dangalak Biden vay! Yaşlı bunağa bakın

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail temasları çerçevesinde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Herzog, Biden’a "İsrail Cumhurbaşkanlığı Onur Nişanı"nı takdim etti. Biden ise kürsüden inerken Herzog ile tokalaştıktan sonra bir de boşlukla selamlaştı.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 12:24:00 -
Vay dangalak Biden vay! Yaşlı bunağa bakın

ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu ziyaretinin ilk durağı olan İsrail’de temaslarına devam ediyor. Kudüs’teki Cumhurbaşkanlığı Konutuna gelen Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve eşi tarafından kırmızı halı ile karşılandı. Biden, Herzog ile görüşmesi öncesi Cumhurbaşkanlığı Konutu ziyaretçi defterini imzaladı. Biden deftere, "Dostum, iki büyük ülkemiz arasındaki sağlam bağı derinleştirmek için yaptığın her şey için teşekkür ederim. Ortak İrlanda köklerimizden, ortak İsrail sevgimize kadar, kalben ve ruhen birleştik. Dostluğumuz kalıcı olsun ve büyümeye devam etsin! Büyükbabam Finnegan'ın dediği gibi, İrlandalı budur. Tanrı seni korusun” ifadelerini yazdı.

O bunu hep yapıyor! Boşlukla tokalaştı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile tokalaştıktan sonra bir de boşlukla selamlaştı.

Sahneden kendisinden başka kimse yoktu

Daha önce de ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki bir üniversitede ülkesindeki tedarik zinciri krizi ile ilgili 40 dakikalık bir konuşma yapan Biden konuşması bittikten sonra tokalaşmak için elini uzattı ancak sahneden kendisinden başka kimse yoktu.

 

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Yorumlar

fuat

boyle millet e boyle baskan !!! tencere kapak !
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