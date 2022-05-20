Vay çakallar vaaay! PKK’dan Kürt sığınmacılara sinsi tuzak!

PKK zulmünden kaçarak Türkiye’ye sığınan aileler HDP-PKK ortak çalışması ile terör bölgesine dönmeye zorlanıyor. Yürütülen bütün çabalara rağmen ikna edilemeyen aileleri bekleyen ikinci tehlike ise çocuklarının kandırılarak PKK-PYD’ye teslim edilmesi. Ayn el-Arab’dan Şanlı Urfa’ya sığınan hukukçu Mustafa Şeyho şu ana kadar 70’i aşkın çocuğun ailelerinden koparılarak terör örgütüne götürüldüğünü anlattı. Bölge denklemini yakın takip eden isimlerden Doç. Dr. Âdem Palabıyık, özellikle Kürt kökenli aileler üzerinde Türkiye aleyhtarı yoğun bir dezenformasyon faaliyeti yürütüldüğünü, Kürt mültecilerin aldatma ve tehdit yöntemleri ile PKK-PYD’ye katılmaya zorlandığı bilgisini paylaştı.

DAĞA ADAM ARIYORLAR

Güneydoğu illerinde sürdürülen PKK’ya adam kazandırma faaliyetlerini TÜBİTAK için hazırlanan bir proje kapsamında fark ettiğini anlatan Âdem Palabıyık, şöyle konuştu: Göç, mültecilik ve dilencilik arasında sosyolojik bir bağın olup olmadığını araştırıyordum. Van, Bitlis ve Muş illerinde birçok Suriyeli göçmenle görüştüm. Genel itibarı ile Türk devletinin yaklaşımından memnun olduklarını gördüm. Ancak Kürt kökenli göçmenler, birilerinin kendilerine yardım ederken ‘devletin sizi buradan sürecek. Biz sizi şimdiden PKK bölgesine götürelim’ dediğini anlattı. Bu söylemin arka planını araştırdığımda Kürt kardeşlerimiz üzerinde yürütülen kara propagandayı gördüm. Yöntem değiştirerek ve HDP aparatını kullanarak örgütün güç kaybını telafi etmeye çalışıyorlar.

İKNA MİSYONU HDP’DE

Palabıyık, sahada şahitlik ettiği provokasyonu şöyle anlattı:

HDP yönetimi tarafından tayin edilen kişiler önce hedef (Kürt) aileleri belirliyor. Sonra da onların sempatisini kazanacak yardım ve benzeri yollar deneniyor. Biraz mesafe alındığında önce Kürt kökenli göçmen kardeşlerimizin gözünde negatif devlet algısı oluşturuluyor. Sonrasında ise bu ailelerin PYD-YPG terör örgütlerine katılımını sağlamaya çalışıyorlar. Sohbetlerimde Arap ve Türkmen kökenli ailelere de denk geldim ama onlar, kendilerine böyle bir teklifle gelen kimsenin olmadığını ifade ettiler. Bu durum, HDP’nin seçici olduğunu ve kiminle irtibat kurmak istediğini aşikâr olarak ortaya koyuyordu.

İSYAN İÇİN KIŞKIRTIYORLAR

Dönüşe ikna edilemeyen ailelere Ümit Özdağ ve benzerlerinin konuşmaları tercüme edilerek kışkırtılıyorlar. Göçmenlere karşı büyük bir ayaklanma başlayacağı, Kürtlerin özel hedef olduğu ve devletin sadece Türkmen ve Arapları koruyacağı, kendilerine sahip çıkmayacağı telkin ediliyor. Hatta olayı Ermeni tehcirine kadar götürüyorlar. Özetle ya PKK-PYD’ye katılın ya da isyan çıkarın deniliyor. Özellikle son günlerde yaşanan göçmen tartışmasını silah olarak kullanıyorlar.”

Terör örgütünün çocuk istismarlarını “Onlar daha çocuktu” kitabında detaylı olarak anlatan Aytekin Yılmaz ise “Bu durum PKK’nın kuruluş felsefesinde var. Hemen her gün ailelerinden zorla kaçırdıkları 13-14 yaşlarında çocukların ölülerini şehit diye paylaşıyorlar. BM, Batılı insan hakları örgütleri dahil tüm kurum ve kuruluşlar da bu rezaleti izliyor” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi - YILMAZ BİLGEN