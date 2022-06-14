Vay çakal Meral vay! Önce gaz verdi, sonra satışa getirdi
2018 yılında ortaya attığı "silahlı eğitim kampı" yalanı üzerine savcılar kendisini ifadeye çağırınca, “Bu konuda somut bilgiye sahip değilim” diyerek kıvıran Meral Akşener, bu defa da İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının iptali için açtığı davada duruşmaya katılmayarak "dava arkadaşlarını" sattı.
2018 yılında ortaya attığı "silahlı eğitim kampı" yalanı üzerine savcılar kendisini ifadeye çağırınca, “Bu konuda somut bilgiye sahip değilim” diyerek kıvıran Meral Akşener, bu defa da İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının iptali için açtığı davada duruşmaya katılmayarak "dava arkadaşlarını" sattı.
Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının iptali için açılan davaları esastan görmeye devam ediyor.
Danıştay 10’uncu Daire Başkanlığı’nda bugün görülecek duruşmadaki başvurucular şöyle: Türkiye İşçi Partisi, İzmir Barosu, Trabzon Barosu, Mersin Barosu, Giresun Barosu, Eskişehir Barosu, Burdur Barosu, Adana Barosu, Manisa Barosu, Tarım Orkam Sen/KESK, Uşak Barosu, Bolu Barosu, Hatay Barosu, Meral Akşener, İlerici Kadınlar Derneği.
Davacılar arasında yer alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener duruşmaya katılmadı. Duruşmada ilk savunmayı Akşener adına İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel yaptı.