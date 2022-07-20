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Medya Vay azgın teke vay! Yaşından başından utan be adam
Medya

Vay azgın teke vay! Yaşından başından utan be adam

Sosyetik isimlerde baş gösteren "Azgın Teke Sendromu"nun, son olarak, 63 yaşındaki, torun sahibi Naim Gençoğlu'nda da peyda olduğuna dikkat çeken Bülent Cankurt, Naim Bey'in ikinci kez dede olacağını belirtip "İkinci torunu olacak ama azgın tekelikten vazgeçmiyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-20 11:48:00 -
Vay azgın teke vay! Yaşından başından utan be adam

Sosyetik isimlerde baş gösteren "Azgın Teke Sendromu"nun, son olarak, 63 yaşındaki, torun sahibi Naim Gençoğlu'nda da peyda olduğuna dikkat çeken Bülent Cankurt, Naim Bey'in ikinci kez dede olacağını belirtip "İkinci torunu olacak ama azgın tekelikten vazgeçmiyor" dedi. Cankurt, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Sosyetik isimlerde baş gösteren Azgın Teke Sendromu son olarak eylülde, 63 yaşındaki, torun sahibi Naim Gençoğlu'nda da peyda olmuştu! Gönlünü, 30'lu yaşlarda, üç çocuklu bir kadına kaptıran Naim Bey, yasak aşkı uğruna 30 küsur yıldır evli olduğu eşi Özlem Hanım'ı terk etmiş, Zincirlikuyu'daki bir rezidansta kiraladığı evde yaşamaya başlamıştı. Birkaç ay önce Naim Bey'in sevgilisinden ayrıldığı, eve dönmek istediği konuşulmuştu.

Meğer konuşulanlar doğru değilmiş. Naim Bey'in, genç sevgilisiyle yasak aşkı devam ediyormuş. Bu arada Naim Bey, ikinci kez dede olacakmış. Naim Bey'e ilk dedelik mutluluğunu yaşatan, Mayıs 2019'da evlendirdiği oğlu ile gelini Umur-Yasemin Gençoğlu çifti, ikinci bebeklerini bekliyormuş. Ekim 2020'de dünyaya gelen kızları Lea'nın ardından çiftin bu kez oğulları olacakmış. İkinci kez dede olmaya hazırlansa da Naim Gençoğlu'nun azgın tekelikten vazgeçmeye niyeti yok gibi görünüyor."

 

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