0553 313 94 23

Vatikan, cinsel tacizden suçlanan Kardinali koruyamadı

Avustralya’nın Victoria eyaletinde Yüksek Mahkeme, çocuklara cinsel taciz suçundan 6 yıl hapis cezası alan Avustralyalı Kardinal George Pell’in temyiz başvurusunu reddeti.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:18
Vatikan, cinsel tacizden suçlanan Kardinali koruyamadı

Avustralya’nın Victoria eyaletinde Yüksek Mahkeme, çocuklara cinsel taciz suçundan 6 yıl hapis cezası alan Avustralyalı Kardinal George Pell’in temyiz başvurusunu reddeti.


Vatikan eski Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali George Pell, Melbourne’de 1996-2001’de başpiskopos olarak görev yaptığı dönemde 13 yaşındaki iki erkek çocuğa yönelik 5 ayrı cinsel taciz suçundan aldığı 6 yıllık hapis cezası için temyize başvurmuştu. Melbourne’daki Victoria Temyiz Mahkemesinde Yüksek Mahkeme Baş Yargıcı Anne Ferguson dün yaptığı açıklamada, üç hakimden ikisinin Kardinal Pell’in suçlu olduğuna karar verdiğini ve temyiz başvurusunun reddedildiğini söyledi. Avustralya mahkemesi, temyiz başvurusu reddedilen Pell’in en az 3 yıl daha hapis yatmasına karar verdi. Pell’in 81 yaşında olacağı Ekim 2022’de şartlı tahliye alması bekleniyor.


Pell’in Sözcüsü Katrina Lee, müvekkilinin sakinliğini koruduğunu, hukuk ekibinin son temyiz başvurusu için Avustralya’da Yüksek Mahkeme’ye özel izin başvurusu yapıp yapmamayı belirlemek için inceleme yaptığını söyledi. Lee, "Kardinal Pell bugünkü karardan dolayı açıkça hayal kırıklığına uğradı" ifadelerini kullandı.


Vatikan’dan yapılma açıklamada ise mahkemenin kararının kabul edildiği ve suistimal yapan din adamlarını takip etmeye kararlı olunduğu bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çin’de facia! Toprak kayması sonucu: 8 ölü, 6 yaralı, 23 kayıp
    1. Çin’de facia! Toprak kayması sonucu: 8..
    2. Konya SMMMO’da Staja Giriş Sınavına..
    3. Faiz belini büktü, sermaye artırımı..
    4. Başkent'te uyuşturucu satıcılarına..
    5. Gülşehir’de kilitli parke taş ocağı..
    6. ESTA’nın inşa ettiği havalimanının..
    7. Büyükşehirden 167 kilometre yeni yol
    8. Arakanlı Müslümanlar Myanmar'a geri..
    9. Erdoğan'dan şehit ailelerine..
    10. ABD'de kampanya başlatıldı! 'Trump..
    11. Dom meyvesi nedir? Dom meyvesi nerede..
    12. Bizim Ev katılımcıları Anadolu..
    13. Başsavcılık sosyal medyadaki..
    14. Sinop Arkeoloji Müzesi’ni 6 bin 700..
    15. AK Parti Samsun Teşkilatı’nda bayrak..
    16. Sürpriz şehirlere yeni hatlar açacak
    17. 11-12 yaş Okçulukil birinciliği..
    18. Trabzonspor'dan sürpriz ön libero..
    19. "Sağdıç gecesi" geleneği düğünleri..
    20. Amerika’dan Samsun’a tedavi olmak için..
    21. Mobil Mesnevi tüm dünyada ilgi görüyor
    22. 1. Ordu Komutanından İmamoğlu'na ziyaret
    23. Mostar Köprüsü’nde nefesler tutulacak
    24. Hınıs ilçesi için görüş alışverişinde..
    25. Uzmanlardan kritik uyarı: Türkiye..
    26. Osman Kavuncu Bulvarı yenileniyor
    27. Maltepelilere halk oyunları kursu
    28. Vali Yazıcı: “Üretim olmadan kalkınma..
    29. Erdoğan'dan şehit ailelerine..
    30. Özel Harekat polisi kazada hayatını..
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal