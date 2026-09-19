  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 isim hakkında tutuklama talebi Vatandaşın kol böreği ikramı Özgür’ü kızdırdı: Tövbe tövbe! Gözünü seveyim! İş mi bu şimdi? HÜDA PAR'dan önemli çağrı: Pierre Loti yeniden "İdris-i Bitlisi Tepesi" olsun Aile katliamının sebebi 2.5 kilo altın CHP’de koltuk yarışı hızlandı: Kılıçdaroğlu'na 6 rakip çıktı Cumhuriyet’e göre alkol ve uyuşturucuyla mücadele “gericilik”! Bakan Şimşek açıkladı: Mesai saatleri değişiyor! Esnek çalışma modeli geliyor 'Asrın yolsuzluğu'na ek iddianame: Ekrem, Ağaç AŞ’deki vurgunun da hesabını verecek! Yılmaz Özdil Özgür Özel ve ekibini fena bombaladı: 2 ayda muhallebi oldular! HSK'dan flaş karar! Türkşad Kunthan Uçuk görevden uzaklaştırıldı
Dünya Ülkesinin bağımsızlığı için savaşanlar suçlu ilan edildi
Dünya

Ülkesinin bağımsızlığı için savaşanlar suçlu ilan edildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ülkesinin bağımsızlığı için savaşanlar suçlu ilan edildi

90’lı yılların karanlığında başta Bosna Hersek olmak üzere Balkan coğrafyasında Müslümanlara ve Türklere karşı gerçekleştirilen katliam ve sürülmelere karşı duyarız kalan, katil İsrail için göstermelik şov dışında kılını kıpırdatmayan BM’ye bağlı Uluslararası Adalet Divanı yine ikiyüzlülüğünü gösterdi.

SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL

Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan Kosova Özel Mahkemesi, skandal bir karar imza attı. Mahkeme, Kosova’nın Sırbistan’dan bağımsızlık mücadelesi verdiği dönemde, Kosova Kurtuluş Ordusu’nun (UÇK) başında olan Kosova eski Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Kadri Veseli, Recep Selimi, ve Yakup Krasniçi’yi mahkum etti.
Skandalı gazetemize değerlendiren Kosova Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka, kararın Kosova halkında derin bir hayal kırıklığı oluşturduğunu belirterek, sürecin üst mahkemelerde devam edeceğini söyledi.

 

KOSOVA’YA DÜŞMANLIK

Kosova’nın özgürlük mücadelesini veren acılı halkın derinden sarsıldığını belirten Damka, şöyle devam etti: “Kosova Kurtuluş Ordusu’nun özgürlük mücadelesi, yıllarca süren baskı ve zulme karşı verilmiş tarihî bir direniştir. Bu mücadelede yer alanların fedakârlıkları ve özgürlük uğruna ödedikleri bedeller, hiçbir kararla halkın hafızasından silinemez. Lahey’de verilen hüküm ilk derece karar. Hukuki süreç henüz bitmedi. Hukuk mücadelemiz bundan sonra da devam edecektir. Üst mahkemenin, devam edecek hukuki süreci adalet ve hakkaniyet temelinde değerlendireceğine olan inancımız tamdır.”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23