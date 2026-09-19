Ülkesinin bağımsızlığı için savaşanlar suçlu ilan edildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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90’lı yılların karanlığında başta Bosna Hersek olmak üzere Balkan coğrafyasında Müslümanlara ve Türklere karşı gerçekleştirilen katliam ve sürülmelere karşı duyarız kalan, katil İsrail için göstermelik şov dışında kılını kıpırdatmayan BM’ye bağlı Uluslararası Adalet Divanı yine ikiyüzlülüğünü gösterdi.
SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL
Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan Kosova Özel Mahkemesi, skandal bir karar imza attı. Mahkeme, Kosova’nın Sırbistan’dan bağımsızlık mücadelesi verdiği dönemde, Kosova Kurtuluş Ordusu’nun (UÇK) başında olan Kosova eski Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Kadri Veseli, Recep Selimi, ve Yakup Krasniçi’yi mahkum etti.
Skandalı gazetemize değerlendiren Kosova Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka, kararın Kosova halkında derin bir hayal kırıklığı oluşturduğunu belirterek, sürecin üst mahkemelerde devam edeceğini söyledi.
KOSOVA’YA DÜŞMANLIK
Kosova’nın özgürlük mücadelesini veren acılı halkın derinden sarsıldığını belirten Damka, şöyle devam etti: “Kosova Kurtuluş Ordusu’nun özgürlük mücadelesi, yıllarca süren baskı ve zulme karşı verilmiş tarihî bir direniştir. Bu mücadelede yer alanların fedakârlıkları ve özgürlük uğruna ödedikleri bedeller, hiçbir kararla halkın hafızasından silinemez. Lahey’de verilen hüküm ilk derece karar. Hukuki süreç henüz bitmedi. Hukuk mücadelemiz bundan sonra da devam edecektir. Üst mahkemenin, devam edecek hukuki süreci adalet ve hakkaniyet temelinde değerlendireceğine olan inancımız tamdır.”