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Dünya Balayı kabusa döndü: Mangal patladı! Yeni evli kadın feci şekilde yandı
Dünya

Balayı kabusa döndü: Mangal patladı! Yeni evli kadın feci şekilde yandı

Yeniakit Publisher
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Hindistan’ın Darjeeling kentinde balayı için bir pansiyona giden yeni evli çift kabusu yaşadı. Tesiste mangal başına oturan çift, tesis çalışanının ateşi harlamak için kovayla tineri mangala dökmesi sonucu alevler içinde kaldı. Vücudunun yüzde 60'ı yanan genç kadın ağır yaralı olarak hastanede yaşam savaşı veriyor.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletine bağlı Darjeeling kentinde balayı tatiline çıkan genç çift, kaldıkları pansiyonda akılalmaz bir olay yaşadı. Yerel polisin cuma günü yaptığı açıklamaya göre, Sitong bölgesindeki bir tesiste mangal yakıldığı sırada yemek yağı yerine yanlışlıkla tiner dökülmesi ortalığı savaş alanına çevirdi. Olayda alevlerin arasında kalan yeni gelin Nikita Saha'nın vücudunda yüzde 60 oranında yanık oluşurken, onu kurtarmaya çalışan eşi Samir Das da yaralandı.

YANLIŞLIKLA DÖKTÜM

Tesis sahibi Nihal Ayan ise bir çalışanının ihmali olduğunu kabul ederek, mangala yemek yağı yerine tiner döküldüğünü itiraf etti. Ailenin Kurseong polis karakoluna şikayette bulunmasının ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Üst düzey bir polis yetkilisi, "Şikayeti aldık ve yangına yol açan koşulları titizlikle inceliyoruz. Güvenlik kamerası görüntüleri toplandı ve içindeki sıvıyla birlikte o bidona el konuldu" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, ağır yaralı kadının hastaneye sevki için çağrılan aracın yaklaşık 40 dakika geç geldiğine de dikkat çekerek, "Nikita ilk olarak yerel bir hastaneye kaldırıldı, ardından Siliguri'deki özel bir hastaneye sevk edildi" bilgisini paylaştı.

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