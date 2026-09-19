Kozinoğlu dosyasında bomba ayrıntı: 20 MİT görevlisi!

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturma devam ederken, Sabah yazarı Mahmut Övür dikkatleri Enver Altaylı’nın Fetullah Gülen’e gönderdiği belirtilen mektuba çevirdi.

Övür’ün aktardığı mektupta yalnızca Kozinoğlu hakkında kullanılan ifadeler değil, 20 MİT görevlisinin takibe alındığına ilişkin bölüm de dikkat çekiyor.

20 MİT görevlisi neden takip edildi?

Övür’ün yazısında aktardığı mektuba göre Altaylı, Gülen’e şu bilgiyi veriyor:

“Son günlerde aldığım bir bilgi üzücü ve ürperticidir. Zatıâlilerinizin taraftarı oldukları gerekçesiyle 20 MİT görevlisi son derece sıkı takibe alınmışlardır.”

Bu ifadeler, mektubun yazıldığı dönemde MİT içerisinde FETÖ yapılanmasına yönelik bir takibin bulunup bulunmadığı ve söz konusu 20 istihbarat görevlisinin kim olduğu sorularını yeniden gündeme getirdi.

Aynı mektupta Kozinoğlu için dikkat çeken talep

Altaylı’nın mektubunun devamında ise doğrudan Kaşif Kozinoğlu’nun adı geçiyor:

“Başbakan, müsteşar nezdinde teşebbüste bulunarak Kaşif Kozinoğlu’nun etkisiz hâle getirilmesini ve bu 20 görevli hakkındaki izlemenin durdurulmasını temin edebilir.”

Böylece aynı bölümde iki dikkat çekici unsur yan yana geliyor: Kozinoğlu’nun “etkisiz hâle getirilmesi” ve 20 MİT görevlisinin üzerindeki takibin sona erdirilmesi.

Övür: Geriye sadece kimin etkisiz hâle getireceği kalıyor

Mahmut Övür de söz konusu ifadelerin ardından şu değerlendirmeyi yaptı:

“Daha ne desin, her şeyi söylemiş. Geriye sadece ‘kimin etkisiz hâle getireceği’ kalıyor.”

Övür, Kozinoğlu’nun Rusya ve Özbekistan’da FETÖ yapılanmasına yönelik faaliyetleri nedeniyle Altaylı’nın mektubunda özel olarak hedefe konulduğunu yazdı.

20 kişinin kimliği şimdi daha da önemli

Kozinoğlu dosyasının 15 yıl sonra yeniden açılmasıyla birlikte Altaylı’nın mektubunda geçen 20 MİT görevlisinin kim olduğu, neden takibe alındıkları, bu takibi kimin yürüttüğü ve Kozinoğlu’nun söz konusu süreçte nasıl bir rol üstlendiği de cevap bekleyen başlıklar arasında öne çıkıyor.

Övür ise yeniden başlatılan soruşturmanın yakın tarihin karanlıkta kalan noktalarının aydınlatılması açısından önemine dikkat çekiyor.