Ekrem’in erken seçim rüyası

Buğra Kardan İstanbul

Mega şehir İstanbul’da büyük bir yağmaya imza atan çetenin başı Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında itirafların ve delillerin bir bir ortalığa dökülmesiyle güneşi göremeyeceğini anlayınca, seçim tantanasına sarıldı. 142 eylemden 2 bin 352 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan; çareyi ise bir oldubittiyle milletvekilliği dokunulmazlığını elde edip cezaevinden çıkmakta bulan İmamoğlu, dün yaptığı paylaşımda, “Kurtuluş reçetesi hemen ve derhâl seçim” yaygarası kopardı.

SENİ HİÇBİR ŞEY KURTARAMAZ!

Skandal cümleler içeren paylaşımında, adalet ve ekonomiye değinen İmamoğlu, kendi kabarık sabıkasına bakmadan iktidarı siyasi vurgun peşinde koşmakla itham ederek gülünç duruma düştü. Silivri’den kaçış planını ifşa eden İmamoğlu’na toplumdan, “Erken seçim seni yargılanmaktan kurtarmaz” çıkışı geldi. Siyasi analistler de İmamoğlu’nun cezaevinden kurtulma imkânı olmadığını belirterek, seçimle dokunulmazlık zırhına bürünme planının boşa çıkmaya mahkûm olduğunu kaydettiler. Akit’e konuşan Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı ve eski BBP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, şunları söyledi:

MİLLET HER ŞEYİ GÖRÜYOR

“Siyasette meşruiyetin adresi, doğrudan milletin kendisidir; mahkeme süreçlerinden veya Meclis dokunulmazlığından medet ummak değildir. Böyle bir yöntemle ithamlardan kurtulmak, itirafları ve delilleri perdelemek mümkün değildir. Er ya da geç adaletin tecelli edeceği unutulmamalıdır. Ayrıca devletin kurumlarına ve yargı mekanizmasına güvenmek yerine ‘Sistem çöktü’ söylemine sarılmak, meseleyi saptırmaktan ibarettir. Bu anlamda Ekrem İmamoğlu’nun iddiasının aksine sistem kuvvetlidir. Adaletin de ekonominin de temelleri güçlüdür. İçeride oynanan oyunlar, yanımızda devam eden savaşlar ortadadır. Tüm sinsi planlara, projelere, adımlara rağmen ülkemizin kararlılıkla yolunda yürüdüğü aşikârdır. Nihayetinde bölgemizde son derece kritik gelişmeler yaşanırken Türkiye’nin iç siyasi gündemini kişisel ikbal hesaplarına veya hukuki korunma arayışlarına feda etmeye kimsenin hakkı yoktur. Bu millet, kimin memleket derdinde olduğunu; kimin de kendi geleceğini güvenceye almaya çalıştığını gayet iyi görmektedir. Dün yola çıktığı insanları ve en yakın arkadaşlarını sırtlarından hançerleyenlerin, Türk milletine nerede, ne yapacağını, ne yapmayacağını kim bilebilir!”