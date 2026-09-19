Silivri’deki 14 dakikalık karanlıkta ne oldu? Kozinoğlu dosyasına çarpıcı görüntüler girdi

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 12 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde rahatsızlanmasının ardından hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada dikkat çeken güvenlik kamerası kayıtları dosyaya girdi.

Görüntülerde Kozinoğlu ile aynı koğuşta kalan Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’ın olay günü koğuş içerisindeki hareketleri yer alıyor. Soruşturma kapsamında özellikle ışıkların kapatıldığı zaman dilimi, odalar arasındaki hareketlilik ve Kozinoğlu hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşananlar inceleniyor.

14 dakikalık karanlık mercek altında

Kayıtlarda Hasan Atilla Uğur’un ortak yaşam alanına geldiği ve ışıkların kapatılmasının ardından alanın yaklaşık 14 dakika boyunca karanlıkta kaldığı görülüyor.

Bu sırada Kozinoğlu ile Hasan Ataman Yıldırım’ın avluda yürüyüş yaptığı belirtiliyor. Işıkların yeniden açılmasının ardından Uğur’un banyo ve mutfak bölümündeki hareketleri de görüntülere yansıyor.

Kozinoğlu'nun odasında dikkat çeken hareketlilik

Dosyaya yansıyan kayıtlara göre saat 18.57.10’da Hasan Ataman Yıldırım yerinden kalkarak üst kata çıktı. Yıldırım’ın kısa süre sonra 5 numaralı odaya girdiği, ardından Kozinoğlu’na ait 4 numaralı odaya geçtiği belirtildi.

Kayıtlardaki incelemeye göre Yıldırım, saat 18.58.20’de yeniden Kozinoğlu’nun odasına girdi ve odadan sağ elinde beyaz bir nesneyle çıktı.

Yıldırım’ın daha sonra alt kata indiği, Uğur’un bulunduğu bölüme uğradığı ve mutfak tezgâhının bulunduğu bölüme yöneldiği aktarılıyor. Beyaz nesnenin ne olduğu ise soruşturma kapsamında inceleniyor.

Kozinoğlu hastaneye kaldırıldı, bardak yıkandı

Görüntülerdeki en dikkat çekici bölümlerden biri Kozinoğlu’nun rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasından hemen sonra yaşandı.

Kayıtlara göre Hasan Atilla Uğur, Kozinoğlu’nun koğuşuna girerek kendisine ait olduğu belirtilen kahve bardağını aldı ve mutfak bölümünde yıkadı. Bu görüntü de yeniden yürütülen soruşturmanın inceleme konusu oldu.

Dosya yeniden açılmıştı

Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin 2012’de verilen takipsizlik kararı 26 Ağustos 2026’da kaldırılmış ve soruşturma yeniden başlatılmıştı. Son soruşturma kapsamında Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşları ile olay döneminde görev yapan bazı isimler hakkında da adli işlemler gerçekleştirildi. Hasan Atilla Uğur, hakkında verilen gözaltı kararının ardından 18 Eylül’de KKTC’den İstanbul’a dönüşünde havalimanında gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında kamera kayıtlarının ve Kozinoğlu’nun ölümünden önce ve sonra koğuşta yaşanan hareketliliğin incelenmesi sürüyor.

Kaynak: Sabah