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Yaşam Çocuk çobanlar bahşişi böyle kaptı! Düğün konvoyunun önünü eşekle kestiler
Yaşam

Çocuk çobanlar bahşişi böyle kaptı! Düğün konvoyunun önünü eşekle kestiler

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Hatay Reyhanlı'da çocuk çobanlar, düğün konvoyundaki gelin arabasının önünü eşekle kesti.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde gelin alma merasiminin ardından yola çıkan düğün konvoyu, Harran Mahallesi’nde çocuk çobanların sürpriziyle karşılaştı.

 

500 TL bahşiş

Reyhanlı ilçesinde damat Hasan Demir, gelini alma merasiminden sonra yakınlarıyla konvoy düzenledi. İlçede tur atan araçlar, daha sonra Harran Mahallesi'ne geçti. Burada gelin arabasının önüne çocuk çobanlar çıktı. Çobanlar, eşekleri ile konvoydaki gelin arabasının önünü kesip, damattan bahşiş istedi. Demir, çocuklara 500 TL bahşiş verdi. Çocuklar bahşişi aldıktan sonra konvoyun yolunu açtı.

 

Hasan Demir, o an yaşadıklarının kendileri açısından unutulmaz bir anı olarak kalacağını belirterek, “Böyle bir şey beklemiyorduk. Birden karşımıza çıktılar. Konvoyun önünü kestiler. Şaşırdım ve çok mutlu oldum, benim için anı oldu. Bu bizim için bir gelenektir ve uzun süredir yöremizde vardır” dedi.

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