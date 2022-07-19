Vatanımızın birliğini ve bütünlüğünü korumaya devam edeceğiz

Üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen 15 Temmuz heyecanını ve coşkusunu yaşan Derikliler, “Biz ülkemiz için mücadele etmeye hazırız” mesajı verdi. Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği ilçede halk, “Vatanımızın bölünmesine izin vermeyeceğiz. Ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü korumaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Şehitler anıldı

Mardin’in Derik ilçesinde15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 6’ncı yıldönümünde darbe girişimi sırasında şehit olanlar mezarları başında anıldı. İstanbul’da lokantada çalıştığı sırada darbe girişimine tepki göstermek için çıktığı sokakta darbeci askerler tarafından şehit edilen Mahmut Eşit, kabri başında anıldı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ali Korkmaz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mert Özbilek, siyasi partilerin temsilcileri hem Eşit’in hem diğer şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıp dua etti. Şehitlik ziyaretinin ardından Şehit Eşit’in Küçükpınar Mahallesi’nde oturan yatalak ve görme engelli annesi Barika Eşit (73) ziyaret edildi. Anne Eşit’e şehidin Türk bayrağıyla çerçevelenmiş fotoğrafı hediye edildi. Barika Eşit, devletin kendisini yalnız bırakmadığını ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Çakır’ın kendisine ‘Anne’ diye seslenmesinden mutlu olduğunu söyledi. Şehit Mahmut Eşit’in kardeşi Hüseyin Eşit de “Darbe girişimi, halkın ve devletimizin direnişiyle bertaraf edildi. Şehitlerimiz destan yazdılar. Onların mekânları cennettir. Onlar hiçbir zaman ölü diyemeyiz” diye konuştu. Mardin’in Derik ilçesinin tek yamaç paraşütçüsü olan Tarık Ayebe (47), 15 Temmuz şehitleri anısına Türk bayrağıyla uçuş yaptı. İlçeye 4 kilometre uzaklıktaki kırsal Zeytinpınar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 350 rakımlı Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Tepesi’nden havalanan Derik Kuzey Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Ayebe, 15 Temmuz’da İstanbul’da şehit olan isimler için uçuş icra ettiğini belirtti. Tarık Ayebe, “Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Şehitlerimizin mekânları cennet olsun inşallah” şeklinde konuştu.