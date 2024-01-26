Vatandaştan Ekrem İmamoğlu'na tepki: Niye gelmiyorsun camilere..

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hizmet yetersizliği ile tepki çekmeye devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu, seçim vaatlerini yerine getirmeyen bir başkan olarak hafızalarda yer ediniyor.

Bu durum, CHP'li seçmen tarafından da oldukça eleştiriliyor.

Yerel seçim öncesi cuma namazında görüldü

Vatandaşın sorunlarına kulak vermeyen ve sahaya inmeyen İmamoğlu, şimdilerde yerel seçim çalışmalarını yürütüyor.

Seçime yaklaşılmasıyla sahalarda görünmeye başlayan, bugün de cuma namazı için camiye gelen Ekrem İmamoğlu, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

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"Seçimden seçime mi geliyorsun?"

Burada yanına gelen yaşlı bir vatandaş, şu ifadeleri kullandı:

"Sen şimdiye kadar neredeydin? Seçimden seçime mi geliyorsun? Şimdiye kadar niye gelmiyorsun camilere, cumalara? Geleceksin sarılacağız birbirimize.

İmamoğlu da, "Ben göstermem gittiğimi. Camilerde hava atmam. O Yaradan ile benim aramda." dedi.

"Seninkisi şimdi riyakarlık oldu kusura bakma"

Bu sırada cami avlusunda eleştiriler artarken İmamoğlu, "Sanki ben gelip ona hava atacağım Yaradan'a dua etmeye geliyorum." cümlelerini tekrarladı.

Son olarak aynı vatandaş, “Olmaz… Seninkisi şimdi riyakarlık oldu kusura bakma.“ diye konuştu.