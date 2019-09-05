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Vatandaştan Altıeylül belediyesine teşekkür

Balıkesir’in Altıeylül İlçesinde oturan bir vatandaş belediyeden istediği talebi yerine getiren belediyeye teşekkür etti.

05 Eylül 2019 Perşembe 16:46
Vatandaştan Altıeylül belediyesine teşekkür

Balıkesir’in Altıeylül İlçesinde oturan bir vatandaş belediyeden istediği talebi yerine getiren belediyeye teşekkür etti. Rahatsızlığı nedeni ile evinden çıkamayan Zeki Gencay’ın talebini belediye yetkilileri yerine getirdi.


Altıeylül İlçesi Bahçelievler Mahallesi 333. Sokakta oturan Zeki Gençay talebini gerçekleştiren Altıeylül Belediyesi’ne teşekkür etti.Rahatsızlığı nedeniyle evinden çıkamayan 76 yaşındaki Zeki Gençay, Altıeylül Belediyesi’nden, evinin karşısında bulunan boş alanın değerlendirilmesi talebinde bulundu. Talebin hızlı bir şekilde yerine getirilmesi üzerine Altıeylül Belediyesi’ne teşekkür eden Zeki Gençay şunları söyledi; “Ben 7 yıl önce Manisa’dan Balıkesir’e geldim. Kızım Balıkesir’e gelin gidince biz de ailecek buraya yerleşme kararı aldık. 7 yıl önce taşındığımda evimin karşısında boş olan alanın, yeşil alan ve park olarak bizlerin hizmetine açılması talebimi ilgili makamlara ilettim. O zamanlarda herhangi bir olumlu dönüş yapılmadı. Rahatsızlığım nedeniyle birkaç yıldır tek başıma sokağa çıkamaz oldum. Vaktimin uzun bir bölümünü burada balkonda ya da camda oturup sokağı seyrederek geçiriyorum. Dolayısıyla sürekli baktığım ve evimin tam karşısında bulunan bu alan için 7 yıldan bu yana birkaç kez ilgili makamlardan talepte bulunmuştum. Ama hiç olumlu geri dönüş olmamıştı. Bu sefer deAltıeylül Belediyesi’nden bir çevre düzenlemesi ve renkli trafo uygulaması talebinde bulundum.Bu kadar çabuk olabileceğini hiç beklemiyordum. Bana talebimin kayıt edildiği bilgisi geldi. Sonrasında Altıeylül Belediyesi Paroje Etüt Birimde Grafiti Sanatçısı olduğunu söyleyen Emre Geçer gelerek, trafomuzu çok güzel bir şekilde boyadı. Sonrasında trafonun çevre düzenlemesinin yapılacağını belirtti. Daha ne isteyebilirim ki? Başkanımız Hasan Avcı’ya böyle hızlı ve güzel hizmet verdikleri için, ayrıca işini severek yapan böyle personele sahip olduğu için çok teşekkür ederim” dedi

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:46
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