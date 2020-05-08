Vatandaşların bulduğu tavşan yavrusuna biberonlu bakım
ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Posof ilçesinde bulunan tavşan yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Ardahan Şube Müdürlüğü görevlilerince koruma altına alındı.
Vatandaşlar doğada buldukları tavşan yavrusunu, DKMP görevlilerine teslim etti. Tavşanın tedavisine başlayan ekipler, minik hayvanı biberonla besledi. Görevliler, tavşanı gerekli gıdayı aldıktan ve büyüdükten sonra bulunduğu yerde doğaya bırakacak.
DKMP yetkilileri, duyarlı vatandaşlara da teşekkür eti.