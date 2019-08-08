Vatandaşlardan yeni kurulan pazardan memnun Çayırova Belediyesi’nin Yenimahalle 5114/4 sokakta kurduğu açık semt pazarı vatandaşları memnun etti.

Çayırova Belediyesi’nin Yenimahalle 5114/4 sokakta kurduğu açık semt pazarı vatandaşları memnun etti.

Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine harekete geçen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin talimatı sonrası yapılan işlemlerin ardından geçtiğimiz Pazartesi günü komisyon huzurunda kura çeken esnaflar pazarda bugün ilk tezgâhlarını açtılar. Temmuz ayı meclis toplantısında kararı alınan semt pazarı için çalışmalarını tamamlayan Çayırova Belediyesi vatandaşların talebine bir ay gibi kısa bir sürede cevap verdi. Yeni kurulan pazarla birlikte uzak yere gitmeye gerek kalmadığını söyleyen vatandaşlar, memnuniyetlerini ifade ettiler. Mahalle sakinleri, taleplerini yerine getiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkür ettiler.

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