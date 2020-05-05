Vatandaşlara yönelik Sağlıklı Beslenme Hattı kuruldu

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, korona virüs salgını ile mücadelede vatandaşların sağlıklı beslenme ve bağışıklık sistemini güçlü tutacak besinler hakkında bilgi alabilmesi amacıyla Sağlıklı Beslenme Danışma Hattı kuruldu.

Korona virüs salgını nedeniyle kendilerini evlerinde izole eden vatandaşların hareketsizlik ve yüksek enerjili besinleri tüketmesine karşın; obezitenin önüne geçmek, yeterli ve dengeli beslenmeyi teşvik etmek amacıyla Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, vatandaşlara yönelik Sağlıklı Beslenme Danışma Hattı’nı hizmete sunuldu. Diyetisyenlerin görev yaptığı hattı arayan vatandaşlara gerekli danışmanlık hizmeti veriliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, “Evlerde kalınan süreçte toplumda obezitenin artması ve obeziteye bağlı kronik hastalıkların gündeme gelmesi muhtemeldir. Bunun önüne geçebilmek için toplumda sağlıklı beslenme bilinci ve farkındalığı oluşturmak, sağlıklı beslenme konusunda danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti vermek amacı ile Müdürlüğümüzce‘Sağlıklı Beslenme Danışma Hattı’ oluşturuldu” dedi.

Sağlıklı Beslenme Danışma Hattı’nın hafta içi 08:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vereceği bilgisini veren Uzm. Dr. Kaşıkcı, vatandaşların (0224) 808 30 80 numaralı hattı arayarak, görevli diyetisyenlerden detaylı bilgiler alabileceğini vurguladı.