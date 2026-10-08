Vatandaşlar önünde 1 yıl boyunca boykot nöbeti tutmuştu: Üsküdar AK Parti’ye geçti McDonald's mühürlendi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Üsküdar Bahçelievler Mahallesi’nde yaklaşık 1 yıl süren boykot çağrılarının hedefindeki McDonald's şubesi, belediyenin AK Parti’ye geçmesinin ardından bu sabah zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
Bahçelievler Mahallesi sakinleri bir yıldır her akşam namazı sonrasında McDonald's önünde eylemlerini aralıksız devam ettirdi. McDonald's, 7 Ekim sonrasında Gazze'de soykırım yapan İsrail askerlerine ücretsiz öğün desteği sağlamış ve kampanyalar yürütmüştü.
Üsküdar Belediyesi, CHP’li Sinem Dedetaş’ın "rüşvet", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak/yönetmek" suçlarından 31 Temmuz 2026 tarihinde tutuklanmasının ardından, belediyede başkan vekilliği seçimine gidilmişti. Üsküdar Belediyesi, 8 Eylül 2026 tarihinde yapılan Belediye Başkan Vekilliği seçimini AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin’in kazanmasıyla yeniden AK Parti'ye geçmişti.
Gültekin’in gelmesinin ardından Siyonist dostu McDonald's’a yönelik tepkileri karşılıksız bırakmayan belediye yönetimi, bu sabah firmanın Bahçelievler Mahallesi’ndeki şubesine kapısına kilit vurdu.
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