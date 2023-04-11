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Yerel Vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı! Etraf beyaza büründü
Yerel

Vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı! Etraf beyaza büründü

Yeniakit Publisher
2023-04-11 17:01:00 -
Vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı! Etraf beyaza büründü

Sivas'ın Gemerek ilçesinde sağanak yağmur etkili olurken, dolu yağan bir köy ise beyaza büründü.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde sağanak yağmur etkili olurken, dolu yağan bir köy ise beyaza büründü.

Sivas’ın Gemerek ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan yağmur, kısa süreliğine hayatı olumsuz etkiledi.

Köy beyaza büründü

İlçe merkezinde yoğun yağış sonrası yollarda su birikintisi oluştu. İlçe merkezine uzaklığı 15 kilometre olan Karagöl köyünde de dolu yağışı etkili oldu. Bir anda yağan dolu adeta köyü beyaza bürüdü.


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