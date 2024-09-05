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Ekonomi Vatandaşlar işi gücü bırakıp kuyumculara koşacak: Gram altın o tarihte 7 bin lira olacak
Ekonomi

Vatandaşlar işi gücü bırakıp kuyumculara koşacak: Gram altın o tarihte 7 bin lira olacak

Yeniakit Publisher
2024-09-05 00:38:00 - 2024-09-05 00:41:50
Vatandaşlar işi gücü bırakıp kuyumculara koşacak: Gram altın o tarihte 7 bin lira olacak

Konya'da kuyumculuk yapan Ali Keskin, gram altının 7 bin lira olacağı tarihi açıklayarak vatandaşlara önemli bir tahminde bulundu.

Merhabahaber'de yer alan habere göre,Türkiye'de altın yatırımcısını heyecanlandıran bir açıklama yapıldı. Ünlü kuyumcu bu tarihte gram altının 7 bin liraya yükseleceğini söyledi.

Dünya genelinde altın fiyatlarını yatırımcılar yakından takip ediyor. Güncel olarak gram altın fiyatları 2 bin 724 liradan işlem görüyor. Vatandaş bu fiyatların daha ne kadar yükseleceğini merak ediyor. Ekonomi uzmanları ise yeni tahminlerini düzenli olarak paylaşıyor.

Yatırımcılara kritik tavsiye

Ünlü kuyumcu altın fiyatlarına ilişkin şaşırtan bir açıklamada bulundu. Kent Kuyumculuk sahibi Ali Keskin'in açıklamaları gündeme oturdu. Keskin, “Altını zaten ONS bazında hesapladığımız için altın otomatik olarak fiyatını yükseltecek. Kesinlikle yatırım için yine altın, altın, altın diyorum” dedi.

O tarihte 7 bin lira olacak

İleri tarihli altın tahminleri yakından takip ediliyor. Ünlü kuyumcu yıl sonu tahminini paylaştı. Keskin, “Yıl sonuna doğru dolar 35-36 TL bandına geldiği zaman alının gramı da 3 bin 100 TL civarında bir fiyat bekliyorum. Önümüzdeki 5 yılın yatırımı altın olacak. Altının gramını günün birinde 7 bin TL olarak göreceğiz. Ve o zaman çok da uzun bir süre değil. Tüm dünyada merkez bankaları stokları en yüksek seviyesinde. Hiçbir ülke bunu boşu boşuna stoklamaz” diye konuştu. Ünlü ismin tahminlerine göre gram altın 5 yıl içinde 7 bin lirayı görebilir.

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