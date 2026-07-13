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Dünya Pasifik'te deprem alarmı! Papua Yeni Gine 6,4 şiddetiyle sallandı
Dünya

Pasifik'te deprem alarmı! Papua Yeni Gine 6,4 şiddetiyle sallandı

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Pasifik'te deprem alarmı! Papua Yeni Gine 6,4 şiddetiyle sallandı

Papua Yeni Gine açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Lorengau kentinin 191 kilometre güneydoğu açıkları olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.

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