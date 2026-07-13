Yapay zekayla üretilen sahte deliller: Sigortada dijital dolandırıcılığa karşı yeni kalkan

Sigorta dolandırıcılığı ne yazık ki sektörün kaçınılmaz gerçeklerinden biri. Belirli ölçüde dolandırıcılık riski, sigorta ürünlerinin maliyet yapısına zaten dâhil ediliyor. Sigorta şirketleri için asıl hedef ise doğru dengeyi kurabilmek: Güvenilir müşterilerin deneyimini olumsuz etkilemeden, en büyük dolandırıcılık vakalarını etkili şekilde önleyebilmek.

Ancak yapay zekâ çağı, bu dengeyi tehdit eden yeni bir dolandırıcılık türünü de beraberinde getirdi. Yapay zekâ kullanılarak değiştirilen veya tamamen sentetik olarak üretilen görseller, sahte sigorta taleplerini desteklemek amacıyla kullanılabiliyor. Bu da dolandırıcılığı daha kolay, daha erişilebilir ve çok daha yaygın hâle getiriyor.

HIZLA BÜYÜYEN BİR TEHDİT

Sigorta dolandırıcılığının tüketicilere yıllık maliyetinin yaklaşık 308,6 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca mal ve kaza sigortalarındaki her 10 hasar dosyasından yaklaşık biri dolandırıcılık unsuru içeriyor. Geçtiğimiz yıl kısa süreli konaklama hizmeti sunan büyük bir platform, ev sahiplerinden birinin dijital olarak değiştirilmiş görseller kullanarak kiracısını binlerce dolarlık hasara neden olmakla haksız şekilde suçladığını ortaya çıkardı.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) ile SAS tarafından gerçekleştirilen güncel bir araştırmaya göre, dolandırıcılıkla mücadele alanında çalışan profesyonellerin yalnızca %7'si kurumlarının yapay zekâ destekli dolandırıcılığı tespit etme veya önleme konusunda "orta seviyenin üzerinde" hazırlıklı olduğunu düşünüyor.

Araştırmaya katılan sigorta sektörü temsilcileri arasında ise hiçbir katılımcı bu konuda orta seviyenin üzerinde güven duyduğunu belirtmedi.

SAS Sigorta Suistimali Uzmanı Adam Hall tarafından gerçekleştirilen çalışma da üretken yapay zekânın saniyeler içinde son derece ikna edici trafik kazası sahneleri oluşturabildiğini gösteriyor. Bu örnekler, dolandırıcıların ve organize suç gruplarının sigorta şirketlerini yanıltmak için hâlihazırda kullandıkları yöntemlerle büyük ölçüde örtüşüyor. Sevindirici olan ise SAS'ın bu tehditle mücadele etmeye yönelik bir çözüm sunuyor olması.

BİR ADIM ÖNDE KALMAK: SENTETİK GÖRSEL TESPİTİ

SAS Kıdemli Veri Bilimcisi Robert Blanchard, Nisan ayında düzenlenen SAS Innovate veri ve yapay zekâ etkinliğinde "sentetik görsel tespiti" yaklaşımına dayanan çözüm önerilerini paylaştı. Blanchard, sahte makbuz görsellerindeki artış nedeniyle çözüm arayan bir sigorta müşterisinin kullanım senaryosunu örnek olarak aktardı.

SAS®, SAS Intelligent Decisioning altyapısını temel alarak bilgisayarlı görü, optik karakter tanıma (OCR) ve büyük dil modeli (LLM) tabanlı muhakemeyi bir araya getiren, yapay zekâ destekli bir dolandırıcılık tarama süreci geliştirdi. Bu çözüm sayesinde sigorta şirketleri, sentetik olarak oluşturulmuş veya üzerinde oynanmış görselleri hasar değerlendirme sürecinde kullanılmadan önce hızlı şekilde tespit edebiliyor. Her ne kadar çözüm ilk olarak sigorta sektörü için geliştirilmiş olsa da Blanchard, sentetik görsel dolandırıcılığının önemli bir sorun hâline geldiği bankacılık ve kamu gibi farklı sektörlere de kolaylıkla uyarlanabileceğini belirtiyor.

Yapay zekâ destekli bu inceleme süreci şu avantajları sunuyor:

Otomatik İçerik Tarama: Dokümanlar ve görseller, olası manipülasyon izlerine karşı otomatik olarak analiz edilir.

Çoklu Sinyal Tabanlı Tespit: OCR ile elde edilen metinler, anlamsal muhakeme ve adli görsel analizi bir araya getirilerek şüpheli içerikler tespit edilir.

Risk Bazlı Karar Mekanizması: Risk skoruna dayalı değerlendirme; hasar dosyasının otomatik onaylanması, detaylı inceleme için uzmana yönlendirilmesi veya doğrudan reddedilmesi sağlanır.

Açıklanabilir ve Şeffaf Sonuçlar: Görseller üzerindeki şüpheli alanlar görsel katmanlarla işaretlenerek, analistlerin dosyanın neden "riskli" olarak işaretlendiğini kolayca anlaması sağlanır.

Operasyonel İzleme: SAS® Viya® gösterge panelleri üzerinden kurumlar; model davranışlarını, risk trendlerini ve alınan kararların sonuçlarını zaman içinde izleyebilir.

SAS Küresel Sigorta Başdanışmanı Franklin Manchester konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu, "Dolandırıcılar, sadece birkaç komutla, sahte bir sigorta talebini desteklemek için görsel deliller üretebiliyor, bunları geliştirebiliyor ya da yok edebiliyor" diyor ve ekliyor: "Bir sahtekarlığın veya görsel manipülasyonun ne kadar kolay yapılabildiğini gördüğünüzde, sorunun ölçeği çok daha net anlaşılıyor. Ancak yapay zekâ dolandırıcıların elinde bir silah olduğu gibi, sigortacıların elinde de güçlü bir kalkana dönüşebilir. Yapay zekâ sadece devasa hacimdeki hasar verilerini analiz etmekle kalmaz, insan gözünün asla fark edemeyeceği görsel anomalileri de yakalayabilir. Bu sentetik görsel tespit araçları; sigorta şirketlerinin finansal kayıplarını azaltmalarına, karar doğruluklarını artırmalarına ve dürüst müşterileri, bu denetimsiz dolandırıcılıkların getirdiği ek maliyetleri ödemekten korumalarına yardımcı olacaktır."