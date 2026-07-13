  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CENTCOM duyurdu! İran’a saldırı dalgası İran’dan Guterres’e tepki! Kendimizi savunduğumuz için suçlanıyoruz ABD'den yeni saldırı dalgası! Patlama sesleri duyuldu Libya'da birliğe doğru! Kritik görüşme gerçekleşti Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek vefat etti İran’ın körfezdeki saldırılarına karşı 5 ülkeden sert tepki! Hürmüz için acil durum zirvesi! O ülkede facia yaşandı! 27 kişi yanarak can verdi Milyarlık vurgunun merkezine şok baskın! Ahbap Derneği genel merkezinde polis arama yapıyor Ormanda terk edilmiş araçta 58 kilo altın ve milyonlarca nakit bulundu! Akla ilk gelen Ekrem İmamoğlu oldu ama olay Hindistan'da çıktı Rajoy’un sözleri ırkçılık tartışması başlattı! İspanya-Fransa maçı öncesi siyasi kriz
Spor UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda rövanş zamanı
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda rövanş zamanı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda rövanş zamanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu rövanş maçları yarın ve 15 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Turu geçen takımlar ikinci eleme turuna yükselecek. Elenen takımlar ise ülke puanlarına göre, UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Konferans Ligi’nde yollarına devam edecekler.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu rövanş maçları oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda birinci eleme turu, yarın ve 15 Temmuz Çarşamba günü yapılacak 14 maçla sona erecek.

Bu eleme aşamasını geçen takımlar, ikinci ön eleme turunda mücadele edecek. İlk maçlar 21-22 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 28-29 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

İkinci eleme turu aşamasından turnuvaya katılan Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşılaşacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

Kuops Kuopio (Finlandiya) - Vardar (Kuzey Makedonya): (2-0)

Iberia Tiflis (Gürcistan) - Flora Tallinn (Estonya): (3-2)

Riga (Letonya) - Ararat-Armenia (Ermenistan): (0-2)

Gyori ETO (Macaristan) - Vikingur Reykjavik (İzlanda): (0-1)

The New Saints (Galler) - Sabah (Azerbaycan): (0-2)

Levski Sofya (Bulgaristan) - Borac (Bosna Hersek): (1-1)

Inter Escaldes (Andorra) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): (1-3)

Drita (Kosova) - Kauno Zalgiris (Litvanya): (1-1)

Shamrock Rovers (İrlanda) - Floriana (Malta): (0-2)

Larne (Kuzey İrlanda) - Tre Fiori (San Marino): (1-0)

15 Temmuz Çarşamba:

Universitatea Craiova (Romanya) - ML Vitebsk (Belarus): (4-1)

Atert Bissen (Lüksemburg) - Klaksvik (Faroe Adaları): (1-2)

Egnatia (Arnavutluk) - Petrocub (Moldova): (1-1)

Sutjeska (Karadağ) - Kayrat Almaty (Kazakistan): (1-2)

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi açıklandı
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi açıklandı

Spor

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi açıklandı

Birinci eleme turu ilk maçları yarın oynanacak! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme heyecanı
Birinci eleme turu ilk maçları yarın oynanacak! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme heyecanı

Spor

Birinci eleme turu ilk maçları yarın oynanacak! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme heyecanı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23