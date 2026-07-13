ABD'den yeni saldırı dalgası! Patlama sesleri duyuldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran basını, ABD’nin İran’a yönelik yeni saldırı dalgası başlattığını açıklamasının ardından ülkenin güneyindeki bazı bölgelerde yeni patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.
İran basınında yer alan bilgilere göre, Hürmüz Boğazı hattına yakın bölgelerde art arda patlama sesleri duyuldu.
Patlama seslerinin Bender Abbas, Sirik ve Cask kentleri ile Keşm Adası çevresinden geldiği aktarıldı.
ABD AÇIKLAMASININ ARDINDAN GELDİ
Bölgedeki patlama sesleri, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının İran’a karşı yeni bir saldırı turu başlattığını duyurmasının ardından kayıtlara geçti.
CENTCOM, saldırıların Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari bir gemiye yönelik saldırı iddiasına karşılık başlatıldığını açıklamıştı.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
İran makamlarından patlama seslerinin kaynağına ve hedef alınan noktalara ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
Bölgede askeri hareketlilik ve güvenlik endişelerinin arttığı belirtilirken, gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.
HÜRMÜZ HATTINDA GERİLİM TIRMANIYOR
Son dönemde Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan gemi geçişi krizi, İran’ın boğazı kapatma açıklaması ve ABD’nin askeri karşılığı bölgede tansiyonu yükseltti.
İran’ın güneyinden gelen yeni patlama sesi haberleri, Körfez hattındaki krizin daha da derinleştiğine işaret etti.