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Dünya ABD'den yeni saldırı dalgası! Patlama sesleri duyuldu
Dünya

ABD'den yeni saldırı dalgası! Patlama sesleri duyuldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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ABD'den yeni saldırı dalgası! Patlama sesleri duyuldu

İran basını, ABD’nin İran’a yönelik yeni saldırı dalgası başlattığını açıklamasının ardından ülkenin güneyindeki bazı bölgelerde yeni patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

İran basınında yer alan bilgilere göre, Hürmüz Boğazı hattına yakın bölgelerde art arda patlama sesleri duyuldu.

Patlama seslerinin Bender Abbas, Sirik ve Cask kentleri ile Keşm Adası çevresinden geldiği aktarıldı.

ABD AÇIKLAMASININ ARDINDAN GELDİ

Bölgedeki patlama sesleri, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının İran’a karşı yeni bir saldırı turu başlattığını duyurmasının ardından kayıtlara geçti.

CENTCOM, saldırıların Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari bir gemiye yönelik saldırı iddiasına karşılık başlatıldığını açıklamıştı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

İran makamlarından patlama seslerinin kaynağına ve hedef alınan noktalara ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Bölgede askeri hareketlilik ve güvenlik endişelerinin arttığı belirtilirken, gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.

HÜRMÜZ HATTINDA GERİLİM TIRMANIYOR

Son dönemde Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan gemi geçişi krizi, İran’ın boğazı kapatma açıklaması ve ABD’nin askeri karşılığı bölgede tansiyonu yükseltti.

İran’ın güneyinden gelen yeni patlama sesi haberleri, Körfez hattındaki krizin daha da derinleştiğine işaret etti.

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