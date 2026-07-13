73 ilde uyuşturucu operasyonu Bin 780 torbacı yakalandı

İçişleri Bakanlığı, son 2 haftada 73 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda bin 780 şüphelinin yakalandığını, bu şüphelilerden 935'inin tutuklandığını açıkladı. Ayrıca operasyonlarda 985 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 639 bin 239 uyuşturucu hapın ele geçirildiği belirtildi.

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "73 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik polisimiz tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda; 985 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 639 bin 239 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bin 780 şüpheli yakalandı, 935'i tutuklandı, 224'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 73 ilde 2 bin 670 ekip, 6 bin 675 personel, 17 hava aracı ve 34 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi. Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.