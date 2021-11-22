  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Vatandaşlar, kırsal alanda buldu! Gerçek sonradan anlaşıldı
Yaşam

Vatandaşlar, kırsal alanda buldu! Gerçek sonradan anlaşıldı

Doğada gözlerinin üstü deriyle örtülü olmasından ve sevimli duruşundan dolayı ilgi çeken kör farenin (Spalax leucodon) toprağı kazma anı kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 17:36:00 -
Vatandaşlar, kırsal alanda buldu! Gerçek sonradan anlaşıldı

Kente bağlı Pınarbaşı köyünde yaşayan vatandaşlar, kırsal alanda ne olduklarını bilmedikleri bir canlı buldu.

Bu canlıyı önce kirpi zanneden köylüler, bir süre sonra hayvanın gözlerinin olmadığını görünce kör fare olduğunu anladı.

Vatandaşlarca bunun üzerine serbest bırakılan kör farenin, toprağı kazıp içine saklanması çevredekilerce ilgiyle izlendi.

Kemirgenler ailesinden olan, bitki kökü ve böceklerle beslenen, toprağı kazarken oluşturduğu toprak kümeleriyle bilinen kör farenin bir süre sonra toprağın derinliklerine girerek gözden kaybolması Anadolu Ajansı (AA) muhabirince görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Morgda geçirdiği 6 saatin ardından yaşadığı ortaya çıktı
Dünya

Morgda geçirdiği 6 saatin ardından yaşadığı ortaya çıktı

Hindistan’da geçirdiği trafik kazasının ardından ailesine öldüğü bildirilen 45 yaşındaki adamın, morgda geçirdiği 6 saatin ardından hayatta ..
İmamları kesmekle tehdit eden sözde vekilden yeni provokasyon
Gündem

İmamları kesmekle tehdit eden sözde vekilden yeni provokasyon

Ezan okunmasından rahatsız olan, imamları kesmekle tehdit eden ve sokakta oynayan çocukların üzerine kızgın yağ dökmek gibi dehşete düşüren ..
Ünlü Rus ekonomistten itiraf: Hemen dolar alın
Ekonomi

Ünlü Rus ekonomistten itiraf: Hemen dolar alın

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi birçok ülke ekonomisine olumsuz yansıyor. Rusya'nın önde gelen ekonomistlerinden biri olan ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay