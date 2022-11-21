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Gündem Vatandaşın aklını başından almıştı! O kepaze İsrail vatandaşı çıktı! İşte şimdi hapı yuttun oğlum
Gündem

Vatandaşın aklını başından almıştı! O kepaze İsrail vatandaşı çıktı! İşte şimdi hapı yuttun oğlum

İstanbul İstiklal Caddesi'nde TikTok'ta yayınlamak için bombalı poşet videosu çeken kişi gözaltına alınmıştı. Şahsın İsrail vatandaşı olduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 11:38:00 -
Vatandaşın aklını başından almıştı! O kepaze İsrail vatandaşı çıktı! İşte şimdi hapı yuttun oğlum

 

İstanbul İstiklal Caddesi'nde TikTok'ta yayınlamak için bombalı poşet videosu çeken kişi gözaltına alınmıştı. Şahsın İsrail vatandaşı olduğu belirlendi.

 

İstiklal Caddesi'nde ellerindeki poşeti gösterip Arapça konuşma yaparak vücut diliyle toplumda infial oluşturacak tarzda eylemde bulunan ve bunu sosyal medyada paylaşan üç kişiden biri gözaltına alınmıştı. Diğer iki kişinin yurtdışına çıktıkları belirlenmişti. 

 

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Yorumlar

Rauf Hakan

İsrail vatandaşı ise ona birşey olmaz.

ramses

küstah siyonist yahudiler belalarını arıyor!
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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