Forma rengine göre eleştiri skandalı: Uğurcan Çakır üzerinden çifte standart

Türk futbolu, saha içindeki taktiksel eksikliklerden ziyade spor medyasının kronikleşen taraflı ve tutarsız yorumculuk refleksini tartışıyor. A Milli Takım’ın büyük umutlarla katıldığı ancak hayal kırıklığıyla tamamlanan turnuva performanslarının faturası kesilirken, okların yine başarılı kaleci Uğurcan Çakır'a çevrilmesi bardağı taşıran son damla oldu.

Uğurcan Çakır'a yönelik eleştirilerin forma rengine göre değişmesi tartışma yaratıyor. Futbolda çifte standart yeniden gündemde.

Beklenti büyüktü. Umut vardı, heyecan vardı. Ancak ortaya çıkan tablo, futbol kamuoyunda hayal kırıklığı yarattı. Turnuvanın en zayıf performanslarından biri sergilenirken, alınan sonuçlar kadar sonrasında yapılan yorumlar da tartışma konusu oldu.

Bu tartışmaların merkezindeki isimlerden biri ise uzun yıllardır Türk futbolunun en önemli kalecileri arasında gösterilen Uğurcan Çakır oldu.

Aslında bu durum yeni değil. Uğurcan Çakır'ın milli takım kariyerine bakıldığında, kulüp performansıyla milli takım performansı arasında her zaman bir kıyaslama yapıldığı görülüyor. Trabzonspor formasıyla yıllarca kritik kurtarışlara imza atan, takımını ayakta tutan ve birçok maçta sonucun değişmesini sağlayan deneyimli kaleci, milli takımda ise aynı ölçüde takdir görmedi.

EURO 2020 başta olmak üzere yaşanan başarısız turnuvaların ardından en fazla eleştirilen isimlerden biri yine Uğurcan olmuştu. O dönem milli takımın genel performansı tartışılsa da kamuoyunda oluşan algının önemli bölümü kaleci üzerinden şekillenmişti.

ELEŞTİRİNİN ÖLÇÜSÜ DEĞİŞTİ Mİ?

Bugün yaşanan tartışmaların temelinde yalnızca performans değerlendirmesi bulunmuyor. Asıl dikkat çeken nokta, eleştirilerin zaman içerisindeki değişimi.

Geçmişte Trabzonspor forması giyerken yaptığı en küçük hata dahi günlerce konuşulan Uğurcan Çakır için bugün daha farklı bir yaklaşım sergilendiği yönünde görüşler dile getiriliyor.

Daha önce ağır eleştiriler yönelten bazı yorumcuların, bugün takımın genel performansına dikkat çekerek kaleciyi ön plana çıkarmaması, futbol kamuoyunda farklı değerlendirmelere neden oluyor.

MESELE PERFORMANS DEĞİL, TUTARLILIK

Elbette bir kalecinin performansı eleştirilebilir. Hata yapan her futbolcu gibi Uğurcan Çakır da saha içindeki performansıyla değerlendirilebilir.

Ancak futbolseverlerin dikkat çektiği konu, eleştirinin varlığı değil; eleştirideki tutarlılık.

Dün takımın kötü sonuçlarında doğrudan hedef gösterilen bir oyuncunun, bugün benzer bir tabloda farklı şekilde değerlendirilmesi doğal olarak soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

Bir futbolcunun performansı üzerinden yapılan yorumların, formasına göre değişmesi futbol kamuoyunda her zaman tartışılan konuların başında geldi. Çünkü taraftarlar ve spor kamuoyu, eleştirinin kişilere ya da kulüplere göre değil, ortaya konulan performansa göre yapılmasını bekliyor.

FUTBOLDA ÇİFTE STANDART TARTIŞMASI

Milli takım başarısız olduğunda sorumluluğun tek bir oyuncuya yüklenmesi ne kadar yanlışsa, aynı oyuncunun farklı dönemlerde farklı kriterlerle değerlendirilmesi de o kadar tartışmalı bir durum olarak görülüyor.

Futbolun doğasında eleştiri var. Başarı da başarısızlık da konuşulur. Ancak aynı olay karşısında değişen yorumlar, objektiflik tartışmalarını beraberinde getiriyor.

Bugün gelinen noktada konuşulan yalnızca Uğurcan Çakır'ın performansı değil. Asıl tartışılan konu, futbol yorumculuğunda ve spor medyasında standartların herkese eşit uygulanıp uygulanmadığı.

Sahadaki performans zamanla unutulabilir. Ancak futbol kamuoyu, yapılan yorumların ne kadar tutarlı olduğunu uzun yıllar boyunca hatırlamaya devam eder.