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Yaşam Vatandaşı ürküten anlar! Yoldan geçerken bir anda mezardan çıktı
Yaşam

Vatandaşı ürküten anlar! Yoldan geçerken bir anda mezardan çıktı

Yeniakit Publisher
2023-11-10 15:39:00 - 2023-11-10 15:45:39

Büyükçekmece’de güvenlik kamerasına ilginç anlar yansıdı. Bir kadın mezar taşı yapan bir işletmenin teşhir amaçlı yol kenarına bıraktığı boş mezarın içine girdi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece E-5 yan yol üzerinde bulunan bir mezar taşı işletmesi önünde yaşandı. Saat 17.00 sıralarında bir kadın teşhir amaçlı yol kenarında bulunan boş mezarın içine girdi.

Kadının amacının ne olduğu anlaşılamazken yoldan geçen bir vatandaşta kadının bir anda çıkmasıyla korktu. Kadın, kendisini gören işletme sahibi tarafından uzaklaştırıldı. Yaşanan anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"Beleş mezara mı girdiniz dedim"

Konuyla ilgili konuşan mezar taşı işletmecisi Ahmet Ünal, “Tanımadığım bir kişiydi. Mezarın içine girdiğini fark ettim gittim baktım ne oluyor diye. Rahatsızlandı sandım. Gittim baktım ki içine girmiş uzanmış. Beleş mezara mı girdiniz dedim” dedi.

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