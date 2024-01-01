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Ekonomi Vatandaşı sevindiren uygulama! Kafe ve lokantalarda artık zorunlu
Ekonomi

Vatandaşı sevindiren uygulama! Kafe ve lokantalarda artık zorunlu

Yeniakit Publisher
2024-01-01 23:08:00 - 2024-01-01 23:14:51

Tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgelerin lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulması uygulaması, esnafı ve müşterileri sevindirdi.

Kafe ve lokantalarda 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yeni uygulama başladı. Uygulama çerçevesinde kafe ve lokantalarda bundan böyle fiyat listelerinin giriş kapısı ve masalara koyulması zorunlu olacak.

Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu iş yerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan yerlerde ise iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılacak ve konulacak.

Müşteriyi rahatlatan uygulama

Her zaman dükkan önünde fiyat tarifesi olduğunu belirten esnaf Kemal Imrak, tarifenin görünür yerde olmasının gelen müşteri açısından rahatlatıcı olduğunu söyledi. Bu durumda müşterinin neyi ne kadara yiyeceğini ve içeceğini bildiğini aktaran Imrak, gönül rahatlığı ile yemeğini yiyip, ücretini ödediğini ifade etti.

Menünün görünür yerde olduğunu ve fiyatların uygun olduğunu söyleyen müşterilerden Sayıt Yakut, "Ben de esnafım, çay bahçem var. İllaki menünün görünür halde olması lazım. İnsanlar aldığı lezzetin bedelini de görmelidir" dedi.

Turistlerin mağduriyetinin önüne geçilecek

Saraçlar Caddesi esnafı Ömer Tuzcu ise, "Edirne şehri dışarıdan çok misafir alan bir kent. Bu insanların Türkçe bilmesi mümkün değil. Bu gelen misafirler görsel afişlere bakarak ticaretini yapma durumunda. Maalesef bazı esnaf da bu durumdan faydalanıyor. Bunun engellenmesi adına etiketlerin konulması çok uygun bir uygulama" ifadelerine yer verdi.
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Bulgaristan'dan gelen İsmail Hüseyin, uygulamanın iyi olduğunu ve sipariş ettikleri yiyecek ve içeceklerin fiyatını görebildiklerini belirtti. Bulgaristan'dan gelen Nesrin Hüseyin de içtikleri çayın, kahvenin fiyatını görüp ona göre hareket etmenin güzel olduğunu söyledi.

Hayata geçirilen bu uygulama ile yerli ve yabancı turistlerin mağduriyetinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

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