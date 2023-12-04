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Ekonomi Vatandaş mı kazandı marketler mi? Bu ürünlerde 6 aylık stok yapıldı
Ekonomi

Vatandaş mı kazandı marketler mi? Bu ürünlerde 6 aylık stok yapıldı

Yeniakit Publisher
2023-12-04 22:53:00 - 2023-12-04 22:54:01
Vatandaş mı kazandı marketler mi? Bu ürünlerde 6 aylık stok yapıldı

Kasım ayında önceki aya göre giyimde 3 kat, zücaciye, kozmetik, elektronik kategorilerinde ise 2’şer kat arttı. Peki kim ne aldı, kim ne kazandı?

Çok farklı isimler altında global kampanyalarla alışveriş festivaline dönüşen Kasım ayında sürprizi süpermarket ürünleri yaptı. 500’den fazla dijital mağazayı çatısı altında toplayan Avantajix.com’un verilerine göre, tüketiciler kasım ayında en fazla temel tüketim ve gıda ürünlerindeki kampanyalara ilgi gösterdi. En çok deterjan, tuvalet kâğıdı, kağıt havlu, şampuan, bakliyat ürünleri, konserveler, cilt bakım ürünleri, parfüm-deodorant, ıslak mendil gibi ürünler satıldı.

5 kat artış yaşandı

Bu ürünlerin satışında, ekim ayına göre Efsane Kasım’da 5 kata yakın artış yaşandı. Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral, en çok satılanlarda temel tüketim ve gıdayı, giyim, zücaciye, kozmetik ve teknoloji kategorilerinin izlediğini belirterek şunları söyledi:

“Efsane Kasım’daki satışlar, bir önceki aya göre giyimde 3 kat, zücaciye, kozmetik, elektronik kategorilerinde ise 2’şer kat arttı. Giyimde en fazla sweatshirt, ayakkabı, gömlek, mont, kazak, teknolojide ise usb bellek, mause, kulaklık, akıllı saat, şarj aletleri, kılıflar tercih edildi. Tüketicilerde ocak ayında asgari ücret artışıyla birlikte temel tüketim ve gıda ürünlerinde fiyat artışları yaşanacağı algısı var. Satışların bu kategorilerde yoğunlaşmasının temel sebebi de bu. Temel gıda, temizlik malzemesinde 6 aylık stok yaptık diyebiliriz.”

Lokomotif turizm olacak

Şubat ayında yaşanan deprem dolayısıyla birçok sektörün, haziran, temmuz ayına kadar satış yapamadığını, stokların biriktiğine dikkati çeken Kayral, “Şirketler için stokları eritmek açısından efsane kasım kampanyaları oldukça yararlı oldu. Kampanyalar aralık ayında da devam edecektir. Perakendenin dışında aralık ayının lokomotifi cazip erken rezervasyon fırsatları sunacak turizm sektörü olacaktır” diye konuştu.

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