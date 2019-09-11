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Vatandaş istedi, Başkan Yılmaz yerine getirdi

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, mahalle sakinlerine zor anlar yaşatan su kanalı üzerindeki deforme olan köprüyü yeniledi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:17
Vatandaş istedi, Başkan Yılmaz yerine getirdi

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, mahalle sakinlerine zor anlar yaşatan su kanalı üzerindeki deforme olan köprüyü yeniledi.


Mithat Toroğlu ve Çavuşlu mahallerinde yaşayan vatandaşların, mahalleler arası yaya ulaşımını sağlayan eski köprünün yenileme taleplerini Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz’a iletmesinin ardından yeni bir köprü yapıldı. Yıpranan ve tehlike arz eden köprü yerinden çıkarılarak, Toroslar Belediyesi’nin demir atölyelerinde üretilen yeni köprü, belediye çalışanları tarafından yerine güvenli bir şekilde monte edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Yılmaz, vatandaşların talebi doğrultusunda harekete geçerek, Mithat Toroğlu ve Çavuşlu mahalleleri arasındaki su kanalı üzerinde bulunan eski köprüyü yenilediklerini söyledi. Yılmaz, "Perşembe günleri halk günü buluşmasının yanı sıra ilçemizdeki mahallelerimizi ziyaret ediyor, burada muhtarlarımız ve hemşehrilerimizle istişarede bulunarak, taleplerini dinliyoruz. Bu köprünün yenilenmesi de vatandaşlarımızdan gelen taleplerden biriydi. Biz de ekiplerimizle gerekli incelemelerimizi yaptık ve tahrip olan köprünün yerine demir atölyelerimizde ürettiğimiz yeni köprüyü yerleştirdik. Özellikle çocuklarımızın güvenli bir şekilde zarar görmeden köprüyü kullanmaları için zaman kaybetmeden yenileme işlemini yaptık. Mahallelerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 13:17
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