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Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"

CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 'kariyer merkezi' isimli projesini tanıttı. İSMEK kurslarının aynısını vaat olarak açıklayan İmamoğlu'na cevabı yine halk verdi.

22 Şubat 2019 Cuma 09:30
Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"

CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, seçilmesi halinde İstanbul genelinde istihdam oluşturacak, işsizlere iş imkanı sağlayacak 'kariyer merkezi' isimli bir proje vaadinde bulundu.

"Erdoğan 1996'da yaptı"

İmamoğlu'nun bu mesajına bir vatandaştan gelen cevap ise dikkat çekti. Tweete gelen cevapta vatandaş, "Sayın Başkan adayı İBB'nin İSMEK adlı bir kurumu var 1996 yılında RT Erdoğan tarafından kurulan ve bu gün halen sizin yapacağım dediğiniz işi yapan!" ifadelerini kullandı.

İşte o tweetler:

 

İSMEK 670 branşta hizmet veriyor

İSMEK İstanbul'da 39 ilçede, 239 eğitim merkezinde ve 670 branşta hizmet veren, bütün dünyada model olarak alınan bir kurum haline geldi.

2 buçuk milyondan fazla mezun verdi

Bugüne kadar 2 milyon 600 binin üzerinde mezun veren İSMEK'te binlerce İstanbullu meslek edindi; bu yolla hem aile hem de şehir ekonomisine katkıda bulundu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 09:30
  1. İstanbul
  2. Ekrem Imamoğlu
  3. naci taban
  4. Twitter
  5. Recep Tayyip Erdoğan

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