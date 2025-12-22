Vatan Sevdalıları Vakfı’ndan Gazze’ye 100 çadır
İsrail tarafından sistematik soykırıma maruz bırakılan Gazze’de yıllardır süren ağır bombardıman, yıkım ve zorunlu göç, geride tarifsiz bir insanlık dramı bırakırken; umut, bir kez daha dayanışmayla filizlendi. Vatan Sevdalıları Vakfı, hayata tutunmaya çalışan Gazzeli siviller için 100 adet insani yardım çadırı kurarak, savaşın ortasında yaşam mücadelesi veren ailelere nefes oldu.
Kadınların, çocukların ve yaşlıların evsiz kaldığı, temel ihtiyaçlara ulaşmanın her geçen gün daha da zorlaştığı Gazze’de kurulan çadırlar; yalnızca bir barınma alanı değil, aynı zamanda “yalnız değilsiniz” mesajı taşıyor. Vakıf, çadırlarla birlikte gıda, sıcak yemek, giysi ve temel insani ihtiyaçların ulaştırılmasını da büyük zorluklara rağmen aralıksız sürdürüyor.
Cumhurbaşkanının, Gazze’de yaşanan zulme karşı her platformda dile getirdiği derin hassasiyet ve vicdani duruş, sivil toplum kuruluşları için güçlü bir çağrıya dönüşürken; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’nun yaptığı acil yardım çağrısı sahada somut karşılık buldu. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan Vatan Sevdalıları Vakfı, imkânlarını seferber ederek Gazze halkının yanında yer aldı.
Vakıf Başkanları Zafer Gültekin ve Lokman Aykaç, yaptıkları açıklamada yardımların geçici olmadığını özellikle vurguladı. İki hafta içinde Mısır’a gideceklerini belirten vakıf yöneticileri, sınır hattındaki yaralı aileler için medikal yardım, engelli bireyler için ise başta akülü tekerlekli sandalye olmak üzere acil ihtiyaç listesi hazırlayacaklarını ifade etti.
“Gazze’de yaşananlar yalnızca bir coğrafyanın değil, tüm insanlığın sınavıdır” mesajını veren Vatan Sevdalıları Vakfı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’nun insani yardım çağrısına kulak vererek, Gazze halkının yanında olmaya kararlılıkla devam edeceklerini kamuoyuna saygıyla duyurdu.
Bombaların gölgesinde kurulan her çadır, bir ailenin hayata tutunma çabası; uzatılan her yardım eli ise insanlığın hâlâ ayakta olduğunun sessiz ama güçlü bir göstergesi oldu.