Vatan Sevdalıları Vakfı’ndan Gazze’ye 100 çadır

Kadınların, çocukların ve yaşlıların evsiz kaldığı, temel ihtiyaçlara ulaşmanın her geçen gün daha da zorlaştığı Gazze’de kurulan çadırlar; yalnızca bir barınma alanı değil, aynı zamanda “yalnız değilsiniz” mesajı taşıyor. Vakıf, çadırlarla birlikte gıda, sıcak yemek, giysi ve temel insani ihtiyaçların ulaştırılmasını da büyük zorluklara rağmen aralıksız sürdürüyor.

Cumhurbaşkanının, Gazze’de yaşanan zulme karşı her platformda dile getirdiği derin hassasiyet ve vicdani duruş, sivil toplum kuruluşları için güçlü bir çağrıya dönüşürken; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’nun yaptığı acil yardım çağrısı sahada somut karşılık buldu. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan Vatan Sevdalıları Vakfı, imkânlarını seferber ederek Gazze halkının yanında yer aldı.

Vakıf Başkanları Zafer Gültekin ve Lokman Aykaç, yaptıkları açıklamada yardımların geçici olmadığını özellikle vurguladı. İki hafta içinde Mısır’a gideceklerini belirten vakıf yöneticileri, sınır hattındaki yaralı aileler için medikal yardım, engelli bireyler için ise başta akülü tekerlekli sandalye olmak üzere acil ihtiyaç listesi hazırlayacaklarını ifade etti.

“Gazze’de yaşananlar yalnızca bir coğrafyanın değil, tüm insanlığın sınavıdır” mesajını veren Vatan Sevdalıları Vakfı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’nun insani yardım çağrısına kulak vererek, Gazze halkının yanında olmaya kararlılıkla devam edeceklerini kamuoyuna saygıyla duyurdu.

Bombaların gölgesinde kurulan her çadır, bir ailenin hayata tutunma çabası; uzatılan her yardım eli ise insanlığın hâlâ ayakta olduğunun sessiz ama güçlü bir göstergesi oldu.