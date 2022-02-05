Vatan Partisi'nden İBB önünde protesto: İşte İmamoğlu bu

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye düşmanlarıyla ilişkiler kurduğunu iddia etti.

Saraçhane'deki İBB binası önünde toplanan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığına üye bir grup, "Türkiye Atlantik merkezinden değil Ankara'dan yönetilir" yazılı pankart açarak, slogan attı.

Ellerinde parti ve Türk bayrakları bulunan gruptakiler, İmamoğlu'nun yabancı siyasetçi ve diplomatlarla görüştüğü anlara ait fotoğrafları taşıdı.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, İmamoğlu ve ekibinin seçim çalışmalarına başladıkları günden itibaren yaptığı ziyaretleri ve açıklamaları izlediklerini söyledi.

"ABD'ye verilen bir selam"

İmamoğlu'nun İBB başkanlığının görev ve sorumluluklarından çok, farklı emellere hizmet eden işler peşinde olduğunu ileri süren Dikmen, İmamoğlu'nun seçim gezilerine Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret ederek ve Bartholomeos'un tavsiyelerini alarak başladığını, bunun ABD'ye verilen bir selam olduğunu savundu.

Dikmen, İmamoğlu'nun daha sonra Rudaw röportajında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın çizgisini beğendiğini söylediğini, KKTC'ye giderek eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya destek olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Görevden alınan HDP'li belediye başkanlarına destek olmak için apar topar Diyarbakır'a gitmişti. PKK'ya destek verenlere güç oldu ama 3 yıldır evlatlarını HDP/PKK'dan kurtarmaya çalışan Diyarbakır annelerini görmezden gelmişti. İstanbul'dan verdiği mesajlarla Atlantik efendilerinin gözüne yeterince giremeyen İmamoğlu, göreve başlamasından birkaç ay sonra soluğu, topraklarımızı parçalama planı olan Sevr'in mimarı ve İngiliz istihbaratıyla derin ilişkide olan Chattham House'da almıştı. Yetmedi, dönemin ABD elçisi Satterfield'ı makamında ağırladı. Birkaç ay sonra ne hikmetse ABD kalkınma bankasından 5 milyon dolar hibe geldi."

"İşte İmamoğlu bu"

Bazı yabancı basın kuruluşlarının bu yüzden İmamoğlu'na özel önem verdiğini söyleyen Dikmen, "İngiliz elçiyle yemeğe kar küreme aracıyla giden, 4 kişilik yemeğe 48 bin lira İBB kasasından verdiren İmamoğlu'nu halka daha yakın ve mütevazı bir kişilik olarak sunuyorlar. Ambalajda mütevazı, Atatürkçü, halka yakın, çalışkan diye pazarlanıyor ama içinden çıkan HDP/PKK ile kol kola, ABD-İngiltere-AB'nin gözdesi, her felakette ya kayakta ya denizde ya da balık sefasında olan bir adam. İşte İmamoğlu bu. İmamoğlu, Türkiye düşmanı konumda yer alan ne kadar ülke ya da şahıs varsa içli dışlı." ifadelerini kullandı.